***BIOEN* *DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.04.2021 09:58
***BIOEN******DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [BIOEN]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930338
BIST
18:051.330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
0
En Düşük
0
18:058,3036
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,1245
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,3145
En Düşük
8,1672
18:059,9976
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1310
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
10,0148
En Düşük
9,8213
18:05477,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 5,14
|Açılış
|: 477,02
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
477,50
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUPRS
|85,00
|259.545.623
|% 0,00
|
|THYAO
|10,90
|587.196.749
|% 0,00
|
|SANFM
|15,02
|739.319
|% 0,00
|
|VERUS
|52,60
|47.326.502
|% 0,00
|
|BRISA
|22,38
|28.426.459
|% 0,00
|
|TUPRS
|85,00
|259.545.623
|% 0,00
|
|THYAO
|10,90
|587.196.749
|% 0,00
|
|SANFM
|15,02
|739.319
|% 0,00
|
|VERUS
|52,60
|47.326.502
|% 0,00
|
|BRISA
|22,38
|28.426.459
|% 0,00
|
|EREGL
|17,84
|1.358.933.463
|% 0,00
|
|GARAN
|6,96
|1.187.510.387
|% 0,00
|
|PETKM
|6,38
|1.157.193.754
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,90
|661.916.799
|% 0,00
|
|THYAO
|10,90
|587.196.749
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,07
|469.049.287
|% 0,00
|
|PETKM
|6,38
|1.157.193.754
|% 0,00
|
|GARAN
|6,96
|1.187.510.387
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|273.201.707
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|136.245.966
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2959
|8,3036
|% 1,52
|
|Euro
|9,9905
|9,9976
|% 1,33
|
|Sterlin
|11,5106
|11,5683
|% 1,31
|
|Frank
|9,0136
|9,0679
|% 1,42
|
|Riyal
|2,2015
|2,2126
|% 1,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-2,45
|
|Altın Gr.
|476
|476
|4,06
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,50
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,02
|7,03
|0,04
|
|B. Petrol
|65,06
|65,06
|-0,26
|