***BIOEN* *DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.04.2021 15:02
***BIOEN******DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [BIOEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. paylarının halka arzında ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan kişilerin yaptıkları pay alımlarına ilişkin bilgi ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930527
BIST
15:171.344
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 13,59
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
15:178,2694
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0903
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
15:179,9631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0965
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
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10,0816
En Düşük
9,8213
15:17474,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,28
|Açılış
|: 474,16
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler15:17
|FORMT
|1,16
|9.005.791
|% 16,00
|
|INTEM
|31,68
|3.574.967
|% 10,00
|
|MRSHL
|245,30
|1.394.963
|% 10,00
|
|BURVA
|27,50
|2.188.918
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,76
|160.774
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.626.370
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,23
|143.014.502
|% -9,52
|
|ORMA
|27,00
|651.037
|% -8,66
|
|SNKRN
|30,82
|634.195
|% -8,55
|
|TUREX
|10,98
|148.808.644
|% -6,15
|
|GARAN
|7,04
|1.217.669.359
|% 1,15
|
|KOZAL
|108,00
|636.819.454
|% 2,76
|
|EREGL
|18,01
|581.520.107
|% 0,95
|
|THYAO
|11,16
|364.483.529
|% 2,39
|
|PETKM
|6,33
|340.960.578
|% -0,78
|
|GARAN
|7,04
|1.217.669.359
|% 1,15
|
|EKGYO
|1,82
|216.032.103
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,09
|250.018.270
|% 0,97
|
|TSKB
|1,22
|93.759.931
|% 0,83
|
|DOHOL
|2,93
|191.860.811
|% 0,00
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2636
|8,2694
|% 1,10
|
|Euro
|9,9576
|9,9631
|% 0,98
|
|Sterlin
|11,4292
|11,4865
|% 0,59
|
|Frank
|8,9880
|9,0422
|% 1,14
|
|Riyal
|2,1969
|2,2080
|% 1,01
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-9,30
|
|Altın Gr.
|474
|474
|2,49
|
|Cumhuriyet
|3.140
|3.187
|32,00
|
|Tam
|3.119
|3.200
|27,72
|
|Yarım
|1.508
|1.548
|13,41
|
|Çeyrek
|756
|774
|6,70
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,31
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|0,02
|
|B. Petrol
|64,91
|64,91
|-0,41
|