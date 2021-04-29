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***BIOEN* *DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.04.2021 14:10



***BIOEN******DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.201
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         BIOEN Günlük Alım Emri Taahhüdü İşlemleri
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. halka arzı Günlük Alım Emri Taahhüdü kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yatırımcıların doğru bilgilendirilmesini teminen açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır:
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. halka arz izahnamesinin 27.4 maddesinde yer aldığı üzere halka arz büyüklüğünün %45'i oranında toplam 18.750.000 adet pay için günlük alım emri taahhüdü bulunmaktadır. Bu kapsamda Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Halka Arz Eden Ortaklar") ilk işlem günü dahil 10 işlem günü boyunca açılış seansına 18,00 TL'den 1.875.000 adet alış emri göndermeyi taahhüt etmişlerdir. Söz konusu taahhüt kapsamında 28/04/2021 ve 29/04/2021 tarihlerinde bu emirler gönderilmiş ve son günü 11 Mayıs 2021 dahil olmak üzere izleyen 8 işlem günü boyunca gönderilmeye devam edilecektir. 
 
Halka Arz Eden Ortaklar tarafından verilen taahhüt kapsamında günlük 18,00 TL fiyatla 1.875.000 adet pay için gönderilen alış emrinin gerçekleşme fiyatı, eşleşen satış emirlerinin fiyatının 18,00 TL'nin altında olması durumunda buna göre oluşmaktadır. 
 
Özetle taahhüt veren Halka Arz Eden Ortaklar ve Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. halka arz izahnamesine uygun olarak yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmiş ve getirmeye devam edecektir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932261


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Tam 3.100 3.178 48,34  
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