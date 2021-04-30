***BIOEN* *DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.04.2021 13:08
***BIOEN******DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [BIOEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan İzahnamesi'nin 27.4. Günlük Alım Emri Taahhüdü çerçevesinde Halka Arz Eden Ortaklar (Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından 30/04/2021 tarihinde 18,00 TL birim pay fiyatından 1.875.000 adet BIOEN pay alış emri açılış seansında gönderilmiş, eşleşme 17,63 TL fiyattan gerçekleşmiştir. Bu kapsamda Halka Arz Eden Ortaklar (Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından 30/04/2021 tarihinde 17,63 TL birim pay fiyatından 1.875.000 adet BIOEN pay alımı yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933234
BIST
15:571.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,05
|Açılış
|: 1.399
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|Önceki Kapanış
|: 1.402
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1.406
En Düşük
1.396
15:578,2751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0721
|Açılış
|: 8,2250
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,1830
15:5710,0087
En Yüksek
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|: 0,45%
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|Açılış
|: 9,9650
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 467,25
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471,43
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler15:57
|FORMT
|1,32
|14.271.179
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.537.346
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|PRKME
|5,63
|24.318.800
|% 9,96
|
|VAKFN
|26,28
|103.929.089
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|70.856.630
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|114,20
|1.016.576.871
|% 5,35
|
|EREGL
|19,11
|763.564.737
|% -0,78
|
|PETKM
|6,75
|658.866.643
|% 0,75
|
|THYAO
|12,16
|635.155.152
|% 1,50
|
|GARAN
|7,22
|540.566.641
|% -0,14
|
|EKGYO
|1,82
|204.646.609
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,11
|211.401.990
|% 0,48
|
|PETKM
|6,75
|658.866.643
|% 0,75
|
|GARAN
|7,22
|540.566.641
|% -0,14
|
|KRDMD
|7,21
|469.890.554
|% 1,26
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2704
|8,2751
|% 0,88
|
|Euro
|10,0020
|10,0087
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,4302
|11,4875
|% 0,28
|
|Frank
|9,0331
|9,0875
|% 0,54
|
|Riyal
|2,1955
|2,2066
|% 0,72
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-2,44
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,46
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,17
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,05
|
|B. Petrol
|66,85
|66,85
|-1,20
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