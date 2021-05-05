***BIOEN* *DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2021 18:17
***BIOEN******DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [BIOEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan İzahnamesi'nin 27.4. Günlük Alım Emri Taahhüdü çerçevesinde Halka Arz Eden Ortaklar (Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından 05/05/2021 tarihinde 18,00 TL birim fiyatla 1.875.000 adet BIOEN pay alış emri açılış seansında günlük geçerli olarak gönderilmiş ancak herhangi bir gerçekleşme olmamış ve pay alınmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934723
BIST
18:051.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.425
En Düşük
1.409
18:058,3269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
18:059,9947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0161
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
18:05477,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,23
|Açılış
|: 477,15
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,78
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|7.700,00
|2.591.200
|% 10,00
|
|UTPYA
|28,60
|1.105.025
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,24
|120.830.979
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|5.080.684
|% 10,00
|
|YESIL
|85,85
|3.623.472
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,17
|47.615.232
|% -10,00
|
|UZERB
|45,42
|499.303
|% -9,97
|
|EMNIS
|25,16
|1.555.788
|% -9,95
|
|KSTUR
|297,50
|1.318.820
|% -9,93
|
|AYEN
|7,56
|31.215.709
|% -9,89
|
|EREGL
|19,44
|1.036.437.609
|% -1,07
|
|GARAN
|7,25
|1.007.770.281
|% -0,28
|
|PETKM
|6,74
|930.577.151
|% -2,03
|
|KOZAL
|117,40
|925.400.017
|% 2,09
|
|THYAO
|12,60
|736.606.950
|% -0,16
|
|EKGYO
|1,82
|253.360.645
|% 0,65
|
|GARAN
|7,25
|1.007.770.281
|% -0,28
|
|PETKM
|6,74
|930.577.151
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,08
|239.502.494
|% -0,48
|
|KRDMD
|7,71
|583.808.460
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3245
|8,3269
|% 0,03
|
|Euro
|9,9877
|9,9947
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,5421
|11,6000
|% 0,17
|
|Frank
|9,0785
|9,1332
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2122
|2,2233
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|4,88
|
|Altın Gr.
|478
|478
|1,85
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,48
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,09
|7,10
|-0,00
|
|B. Petrol
|69,50
|69,50
|0,62
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58TGSAS
Yüzde 6.32 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 270 adet işlem
-
17:56DERHL
Yüzde 7.44 oranında artışla 8.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 660, 224 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 14, 289.00 milyon TL de
-
17:53YGYO
Yüzde 6.19 oranında artışla 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 758, 885 adet işlem
-
17:52BAGFS
Yüzde 5.81 oranında artışla 26.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 826, 797 adet işlem