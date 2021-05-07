***BIOEN* *DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.05.2021 18:42
***BIOEN******DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [BIOEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan İzahnamesi'nin 27.4. Günlük Alım Emri Taahhüdü çerçevesinde Halka Arz Eden Ortaklar (Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından 07/05/2021 tarihinde 18,00 TL birim fiyatla 1.875.000 adet BIOEN pay alış emri açılış seansında günlük geçerli olarak gönderilmiş ancak herhangi bir gerçekleşme olmamış ve pay alınmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935406
BIST
18:051.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,60
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.445
En Düşük
1.423
18:058,2415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0281
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2177
18:0510,0462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0412
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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10,0462
En Düşük
9,9609
18:05485,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,04
|Açılış
|: 485,61
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHGZT
|1,43
|7.562.169
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.864.170
|% 10,00
|
|INVEO
|120,00
|220.807.036
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,87
|5.422.685
|% 9,99
|
|INTEM
|45,72
|5.850.864
|% 9,96
|
|VAKFN
|15,54
|6.050.950
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,90
|117.196.824
|% -8,65
|
|AKSA
|15,90
|104.347.968
|% -7,40
|
|MERIT
|288,20
|2.951.259
|% -6,46
|
|YGYO
|1,24
|43.375.951
|% -6,06
|
|PETKM
|6,53
|5.610.140.679
|% -5,36
|
|GARAN
|7,72
|2.339.855.716
|% 4,47
|
|KOZAL
|129,20
|1.812.737.090
|% 5,47
|
|KRDMD
|8,48
|1.314.961.743
|% 2,42
|
|TUPRS
|96,60
|938.145.785
|% 5,34
|
|PETKM
|6,53
|5.610.140.679
|% -5,36
|
|YKBNK
|2,13
|871.563.500
|% 2,40
|
|TSKB
|1,29
|505.632.060
|% 4,03
|
|GARAN
|7,72
|2.339.855.716
|% 4,47
|
|SKBNK
|1,18
|244.874.470
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2368
|8,2415
|% -0,34
|
|Euro
|10,0190
|10,0462
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,4835
|11,5411
|% 0,27
|
|Frank
|9,0938
|9,1485
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1873
|2,1982
|% -0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.833
|17,59
|
|Altın Gr.
|486
|486
|3,04
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,38
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,37
|68,37
|0,28
|