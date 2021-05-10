***BIOEN* *DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIOEN******DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [BIOEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBiotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan İzahnamesi'nin 27.4. Günlük Alım Emri Taahhüdü çerçevesinde Halka Arz Eden Ortaklar (Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından 10/05/2021 tarihinde 18,00 TL birim fiyatla 1.875.000 adet BIOEN pay alış emri açılış seansında günlük geçerli olarak gönderilmiş ve Halka Arz Eden Ortaklar (Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından 10/05/2021 tarihinde 18,00 TL birim pay fiyatından 1.875.000 adet BIOEN pay alımı gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935649BIST