***BIOEN* *DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.05.2021 14:27
***BIOEN******DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [BIOEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan İzahnamesi'nin 27.4. Günlük Alım Emri Taahhüdü çerçevesinde Halka Arz Eden Ortaklar (Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından 10/05/2021 tarihinde 18,00 TL birim fiyatla 1.875.000 adet BIOEN pay alış emri açılış seansında günlük geçerli olarak gönderilmiş ve Halka Arz Eden Ortaklar (Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından 10/05/2021 tarihinde 18,00 TL birim pay fiyatından 1.875.000 adet BIOEN pay alımı gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935649
BIST
14:261.456
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 14,69
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.460
En Düşük
1.448
14:268,2590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0250
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
14:2610,0537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0269
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
14:26487,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,12
|Açılış
|: 487,92
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
488,86
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler14:26
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|TGSAS
|15,25
|7.430.671
|% 9,95
|
|CANTE
|5,09
|184.887.035
|% 9,94
|
|TKNSA
|8,30
|182.562.532
|% 9,93
|
|INTEM
|50,25
|5.265.312
|% 9,91
|
|VAKFN
|13,99
|2.926.778
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|FORMT
|1,30
|9.916.540
|% -5,80
|
|PEKGY
|1,30
|40.395.147
|% -5,80
|
|GARAN
|7,70
|754.426.298
|% -0,26
|
|THYAO
|13,19
|718.016.691
|% 1,54
|
|KRDMD
|8,63
|625.448.675
|% 1,77
|
|PETKM
|6,56
|618.982.807
|% 0,46
|
|KOZAL
|130,30
|600.348.049
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,14
|266.869.846
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,88
|195.665.623
|% 2,17
|
|GARAN
|7,70
|754.426.298
|% -0,26
|
|PETKM
|6,56
|618.982.807
|% 0,46
|
|DOHOL
|3,06
|246.257.369
|% 2,34
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2573
|8,2590
|% 0,30
|
|Euro
|10,0458
|10,0537
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,6086
|11,6668
|% 1,11
|
|Frank
|9,1370
|9,1921
|% 0,37
|
|Riyal
|2,1949
|2,2059
|% 0,27
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|7,28
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,15
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,71
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,08
|
|B. Petrol
|68,91
|68,91
|0,63
|