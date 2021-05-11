***BIOEN* *DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2021 13:40
***BIOEN******DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [BIOEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan İzahnamesi'nin 27.4. Günlük Alım Emri Taahhüdü çerçevesinde Halka Arz Eden Ortaklar (Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından 11/05/2021 tarihinde 18,00 TL birim pay fiyatından 1.875.000 adet BIOEN pay alış emri açılış seansında gönderilmiş, eşleşme 16,93 TL fiyattan gerçekleşmiştir. Bu kapsamda Halka Arz Eden Ortaklar (Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından 11/05/2021 tarihinde 16,93 TL birim pay fiyatından 1.875.000 adet BIOEN pay alımı yapılmıştır.
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan İzahnamesi'nin 27.4. Günlük Alım Emri Taahhüdü çerçevesinde Halka Arz Eden Ortaklar (Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından verilen Günlük Alım Emri Taahhüdü'nün süresi 11/05/2021 tarihi itibariyle son bulmuştur.
10 iş günü süresince Günlük Alım Emri Taahhüdü çerçevesinde Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından 4.687.500 adet ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 4.963.931 adet olmak üzere Halka Arz Eden Ortaklar (Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından toplam 9.651.431 adet BIOEN pay alımı gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936152
BIST
14:081.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -12,63
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.442
14:088,2887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0165
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3223
En Düşük
8,2552
14:0810,1124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0740
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1437
En Düşük
10,0247
14:08491,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,57
|Açılış
|: 491,14
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
486,64
BIST En Aktif Hisseler14:06
|CEMAS
|1,32
|158.593.595
|% 10,00
|
|CANTE
|5,59
|146.273.597
|% 9,82
|
|ISGSY
|17,68
|19.946.588
|% 9,41
|
|INVEO
|143,50
|118.234.193
|% 8,71
|
|SONME
|30,74
|2.441.943
|% 7,48
|
|VAKFN
|12,60
|102.053.326
|% -9,94
|
|SNKRN
|30,70
|263.947
|% -6,91
|
|DIRIT
|5,41
|151.294
|% -6,72
|
|JANTS
|71,80
|186.090.455
|% -6,63
|
|AYEN
|5,64
|47.698.708
|% -6,00
|
|KRDMD
|8,75
|845.042.013
|% 0,46
|
|KOZAL
|130,20
|772.678.033
|% 1,32
|
|PETKM
|6,72
|691.714.843
|% 1,66
|
|THYAO
|13,37
|691.644.288
|% 0,00
|
|GARAN
|7,68
|549.375.004
|% -1,92
|
|CEMAS
|1,32
|158.593.595
|% 10,00
|
|PETKM
|6,72
|691.714.843
|% 1,66
|
|EKGYO
|1,87
|192.597.585
|% -2,60
|
|KRDMD
|8,75
|845.042.013
|% 0,46
|
|GARAN
|7,68
|549.375.004
|% -1,92
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2857
|8,2887
|% 0,20
|
|Euro
|10,0918
|10,1115
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,6792
|11,7378
|% 0,27
|
|Frank
|9,1559
|9,2111
|% 0,13
|
|Riyal
|2,2051
|2,2162
|% 0,23
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|4,96
|
|Altın Gr.
|490
|490
|1,81
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,53
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|67,81
|67,81
|-0,51
|
Seans Raporu
14:06
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-
14:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 63 kaybederek (% -0.89 ) 1, 521
-
14:19
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, CEMAS, PETKM
-
14:19
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, KOZAL, TRKCM
-
14:19XU100
Endeks 1, 449 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 84 altında . İşlem hacmi 10, 286.00 milyon TL de
-
14:19KSTUR
Yüzde -5.89 oranında düşüşle 305.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 842 adet işlem