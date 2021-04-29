***BIOEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.04.2021 09:48
***BIOEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BIOEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Maven Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932174
BIST
11:051.401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 15,19
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.403
En Düşük
1.391
11:058,1599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0288
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2146
En Düşük
8,1390
11:059,9054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0439
|Açılış
|: 9,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0012
En Düşük
9,8754
11:05467,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,44
|Açılış
|: 467,76
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
467,13
BIST En Aktif Hisseler11:05
|RALYH
|3,80
|1.208.398
|% 9,83
|
|RYSAS
|4,27
|14.967.216
|% 9,77
|
|BJKAS
|7,55
|51.698.524
|% 8,32
|
|AYCES
|70,15
|3.636.232
|% 7,84
|
|MERIT
|241,50
|940.643
|% 7,81
|
|ATLAS
|1,83
|938.272
|% -9,85
|
|KERVN
|0,66
|352.485
|% -9,59
|
|IDGYO
|6,33
|183.057
|% -9,44
|
|ATSYH
|4,20
|7.262
|% -7,69
|
|DESA
|14,12
|18.094.991
|% -6,86
|
|GARAN
|7,26
|427.959.025
|% 1,97
|
|EREGL
|19,14
|261.500.078
|% 1,06
|
|SASA
|36,74
|224.537.362
|% 0,93
|
|PETKM
|6,58
|217.622.916
|% 0,92
|
|KOZAL
|109,20
|139.069.072
|% 2,06
|
|GARAN
|7,26
|427.959.025
|% 1,97
|
|YKBNK
|2,12
|90.248.183
|% 0,95
|
|SKBNK
|1,10
|41.614.537
|% 2,80
|
|PETKM
|6,58
|217.622.916
|% 0,92
|
|AKBNK
|4,91
|121.690.949
|% 1,24
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1550
|8,1599
|% -0,35
|
|Euro
|9,8985
|9,9054
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,3715
|11,4286
|% -0,12
|
|Frank
|8,9345
|8,9883
|% -0,40
|
|Riyal
|2,1713
|2,1822
|% -0,27
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-0,76
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,43
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,03
|
|B. Petrol
|67,16
|67,16
|0,38
|