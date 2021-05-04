***BIOEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.05.2021 18:03
***BIOEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BIOEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934473
BIST
17:481.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,87
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.411
17:488,3012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0538
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
17:489,9970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0416
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
17:48478,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,14
|Açılış
|: 478,76
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
481,10
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler17:48
|TSPOR
|2,09
|85.180.210
|% 10,00
|
|KARTN
|61,60
|58.163.014
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.277.293
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|16.810.809
|% 9,98
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|14.424.978
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|PRKME
|5,71
|60.732.018
|% -7,75
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|EREGL
|19,67
|1.745.880.519
|% 3,74
|
|THYAO
|12,66
|1.218.844.811
|% -2,01
|
|KRDMD
|7,62
|923.931.786
|% 3,11
|
|GARAN
|7,28
|887.439.673
|% -1,22
|
|PETKM
|6,90
|811.745.263
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,08
|345.798.113
|% -1,89
|
|KRDMD
|7,62
|923.931.786
|% 3,11
|
|GARAN
|7,28
|887.439.673
|% -1,22
|
|DOHOL
|2,98
|355.830.401
|% 0,68
|
|PETKM
|6,90
|811.745.263
|% 1,47
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2989
|8,3012
|% 0,65
|
|Euro
|9,9899
|9,9970
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,4883
|11,5459
|% 0,43
|
|Frank
|9,0681
|9,1228
|% 0,57
|
|Riyal
|2,2088
|2,2199
|% 0,71
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|0,98
|
|Altın Gr.
|479
|479
|3,14
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,88
|26,90
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,04
|
|B. Petrol
|68,50
|68,50
|0,94
|
Seans Raporu
17:48
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 28 kaybederek (% -0.22 ) 1, 480
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, KRDMD
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TSPOR, KARTN
-
17:59ECZYT
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 43.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 717 adet işlem
-
17:58AYDEM
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 8.68 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 912, 066 adet işlem