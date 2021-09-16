***BIOEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.09.2021 09:14
***BIOEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964039
BIST
18:051.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
0
En Düşük
0
18:058,4343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0074
|Açılış
|: 8,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4447
En Düşük
8,4182
18:059,9706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0019
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
9,9994
En Düşük
9,9565
18:05483,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,42
|Açılış
|: 483,64
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
483,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TEZOL
|15,25
|823.500
|% 0,00
|
|TEZOL
|15,25
|823.500
|% 0,00
|
|TEZOL
|15,25
|823.500
|% 0,00
|
|TEZOL
|15,25
|823.500
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4313
|8,4343
|% 0,09
|
|Euro
|9,9638
|9,9706
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,6254
|11,6837
|% -0,04
|
|Frank
|9,1229
|9,1779
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2423
|2,2536
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-8,27
|
|Altın Gr.
|484
|485
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-1,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-2,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-1,04
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,65
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|75,50
|75,50
|0,05
|