***BIOEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.02.2022 09:13
***BIOEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BIOEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999414
BIST
16:431.950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -7,86
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.937
16:4313,5539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0158
|Açılış
|: 13,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5400
|
13,6023
En Düşük
13,5054
16:4315,5008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0285
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
15,6160
En Düşük
15,4656
16:43783,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -3,90
|Açılış
|: 783,94
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
793,10
En Düşük
782,85
BIST En Aktif Hisseler16:43
|MRGYO
|0,99
|37.673.138
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.130,40
|886.786
|% 10,00
|
|PKENT
|406,10
|10.458.325
|% 9,99
|
|SANEL
|14,50
|31.875.400
|% 9,93
|
|UTPYA
|12,88
|491.982
|% 9,90
|
|ORCAY
|51,55
|21.253.124
|% -9,96
|
|EDATA
|23,72
|1.358.669
|% -8,42
|
|ISMEN
|18,72
|84.276.049
|% -6,35
|
|KRSTL
|5,14
|3.494.559
|% -6,20
|
|KLGYO
|1,64
|27.603.464
|% -5,75
|
|THYAO
|26,78
|2.023.142.081
|% -0,89
|
|YKBNK
|4,09
|1.597.124.887
|% 0,25
|
|KRDMD
|11,07
|1.129.953.307
|% -1,42
|
|TOASO
|83,70
|700.373.652
|% 2,51
|
|GARAN
|11,92
|656.103.442
|% -0,17
|
|YKBNK
|4,09
|1.597.124.887
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,37
|291.023.873
|% -0,42
|
|ODAS
|1,30
|134.907.100
|% -2,26
|
|KRDMD
|11,07
|1.129.953.307
|% -1,42
|
|TSKB
|1,53
|140.744.783
|% -1,92
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5470
|13,5539
|% -0,12
|
|Euro
|15,4903
|15,5008
|% -0,18
|
|Sterlin
|18,2567
|18,3482
|% -0,70
|
|Frank
|14,5836
|14,6715
|% -0,55
|
|Riyal
|3,6003
|3,6184
|% -0,14
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|-8,54
|
|Altın Gr.
|784
|784
|-3,90
|
|Cumhuriyet
|5.199
|5.278
|-23,00
|
|Tam
|5.177
|5.311
|-16,93
|
|Yarım
|2.502
|2.569
|-8,19
|
|Çeyrek
|1.255
|1.285
|-4,09
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,23
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,69
|9,70
|-0,08
|
|B. Petrol
|92,68
|92,68
|1,57
|