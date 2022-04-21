***BIOEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.04.2022 09:09
***BIOEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Osman Nuri Vardı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022593
BIST
11:012.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 19,95
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.547
En Düşük
2.531
11:0114,6809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0096
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6864
En Düşük
14,6564
11:0116,0590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1271
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,0718
En Düşük
15,8826
11:01919,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,68
|Açılış
|: 919,70
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
919,65
BIST En Aktif Hisseler11:01
|DAGHL
|23,32
|8.166.436
|% 10,00
|
|TRGYO
|7,81
|70.822.094
|% 8,17
|
|DESPC
|12,75
|14.441.466
|% 7,14
|
|CRFSA
|36,70
|40.659.259
|% 6,50
|
|PAGYO
|13,14
|977.186
|% 5,97
|
|MMCAS
|3,02
|297.636
|% -8,76
|
|MANAS
|25,94
|32.498.140
|% -5,26
|
|HUNER
|3,20
|52.442.079
|% -5,04
|
|MEPET
|3,52
|2.644.685
|% -3,30
|
|AYEN
|16,74
|4.803.523
|% -2,96
|
|EKGYO
|3,06
|1.230.068.395
|% 5,15
|
|THYAO
|39,16
|1.016.872.449
|% 0,77
|
|ASELS
|28,36
|883.142.663
|% 1,79
|
|GARAN
|14,26
|620.920.449
|% 0,49
|
|SISE
|18,30
|512.686.391
|% 0,77
|
|EKGYO
|3,06
|1.230.068.395
|% 5,15
|
|ODAS
|2,57
|294.795.835
|% -1,53
|
|YKBNK
|5,34
|497.506.334
|% 0,56
|
|DOHOL
|3,87
|169.569.526
|% 0,78
|
|GARAN
|14,26
|620.920.449
|% 0,49
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6754
|14,6809
|% 0,07
|
|Euro
|16,0427
|16,0590
|% 0,80
|
|Sterlin
|19,1285
|19,2245
|% 0,07
|
|Frank
|15,4348
|15,5278
|% 0,19
|
|Riyal
|3,9023
|3,9219
|% 0,06
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|-10,31
|
|Altın Gr.
|920
|921
|-2,82
|
|Cumhuriyet
|6.106
|6.199
|-43,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|-39,05
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|-18,89
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,00
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|-0,06
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,87
|