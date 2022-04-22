***BIOEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.04.2022 14:53
***BIOEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BIOEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Osman Nuri Vardı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022908
BIST
15:182.552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -5,07
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.542
15:1814,7449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0423
|Açılış
|: 14,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7449
En Düşük
14,6956
15:1815,9581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
15,9764
En Düşük
15,9021
15:18915,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -6,66
|Açılış
|: 915,89
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,97
BIST En Aktif Hisseler15:15
|TIRE
|13,90
|102.754.199
|% 9,97
|
|UFUK
|19,52
|482.916
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.494.882
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,16
|64.406.760
|% 9,64
|
|LIDER
|19,67
|313.203.220
|% 9,28
|
|MANAS
|24,64
|37.309.138
|% -7,16
|
|TDGYO
|7,90
|23.780.486
|% -6,95
|
|OLMK
|8,44
|35.944.230
|% -6,64
|
|ATLAS
|1,47
|3.120.165
|% -6,37
|
|MMCAS
|2,99
|477.712
|% -5,38
|
|THYAO
|41,08
|3.522.975.352
|% 2,24
|
|ASELS
|28,44
|2.069.708.262
|% -0,28
|
|SISE
|18,48
|1.847.263.255
|% 1,09
|
|GARAN
|14,51
|1.708.020.477
|% 0,14
|
|PETKM
|10,73
|1.227.884.385
|% 0,19
|
|EKGYO
|3,05
|1.093.855.575
|% -1,61
|
|ODAS
|2,66
|837.127.983
|% 5,14
|
|TSKB
|2,09
|427.536.624
|% 0,97
|
|YKBNK
|5,31
|883.385.019
|% -0,75
|
|SKBNK
|1,21
|144.125.597
|% 0,00
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7404
|14,7490
|% 0,32
|
|Euro
|15,9505
|15,9619
|% 0,08
|
|Sterlin
|18,9430
|19,0380
|% -0,81
|
|Frank
|15,3679
|15,4604
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9186
|3,9383
|% 0,25
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-19,39
|
|Altın Gr.
|916
|916
|-6,56
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|-18,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|-19,42
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|-9,39
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|-0,17
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,46
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
-
15:30TDGYO
Yüzde -6.71 oranında düşüşle 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 882, 949 adet işlem
-
15:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, TAVHL
-
15:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 79 kaybederek (% -0.21 ) 2, 302
-
15:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGHL, KLSYN, UFUK, TIRE
-
15:28
IHAAS, ISBTR, TIRE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında