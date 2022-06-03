***BIOEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.06.2022 09:10
***BIOEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BIOEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034439
BIST
10:472.619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 16,97
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.620
En Düşük
2.609
10:4716,5007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0467
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,5057
En Düşük
16,4364
10:4717,7735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0749
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,8139
En Düşük
17,6736
10:47989,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,84
|Açılış
|: 989,80
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler10:45
|DOKTA
|26,76
|3.191.464
|% 9,94
|
|MZHLD
|96,95
|1.919.222
|% 9,42
|
|EPLAS
|20,48
|27.457.648
|% 7,45
|
|GZNMI
|33,26
|15.647.681
|% 6,26
|
|IZINV
|19,14
|3.265.252
|% 5,92
|
|SNKRN
|29,70
|393.198
|% -10,00
|
|KRSTL
|6,77
|2.488.720
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,76
|137.078.931
|% -7,80
|
|AVGYO
|2,73
|5.352.948
|% -5,54
|
|MERIT
|29,20
|858.167
|% -4,76
|
|SASA
|41,18
|931.700.263
|% 2,44
|
|KARSN
|7,59
|749.075.096
|% 5,56
|
|THYAO
|49,56
|578.016.444
|% -0,08
|
|KRDMD
|15,30
|555.889.327
|% 0,46
|
|EREGL
|34,92
|526.809.813
|% 0,69
|
|KARSN
|7,59
|749.075.096
|% 5,56
|
|EKGYO
|2,84
|173.085.119
|% 1,07
|
|DOHOL
|3,95
|233.263.572
|% 2,60
|
|AKBNK
|8,75
|418.064.112
|% -0,91
|
|TSKB
|2,16
|81.988.771
|% 2,86
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4914
|16,4994
|% 0,28
|
|Euro
|17,7486
|17,7752
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,6871
|20,7908
|% 0,23
|
|Frank
|17,1806
|17,2841
|% 0,38
|
|Riyal
|4,3842
|4,4062
|% 0,20
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|-3,03
|
|Altın Gr.
|989
|990
|0,67
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,34
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,02
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,91
|
Seans Raporu
10:45
daha fazla
-
11:00ULUUN
Yüzde 4.25 oranında artışla 17.41 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 113, 886 adet işlem
-
10:59TMSN
Yüzde 4.37 oranında artışla 25.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 139, 230 adet işlem
-
10:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, SAHOL, PETKM
-
10:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, TCELL, TUPRS
-
10:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 88 artarak (% 0.55 ) 2, 354