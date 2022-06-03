***BIOEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.06.2022 09:42
***BIOEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BIOEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Osman Nuri Vardı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034445
BIST
10:002.613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 11,75
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.614
En Düşük
2.611
10:0016,4945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0405
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,5057
En Düşük
16,4364
10:0017,7578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0592
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,8139
En Düşük
17,6736
10:00989,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,46
|Açılış
|: 989,43
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler10:00
|MZHLD
|96,95
|1.919.222
|% 9,42
|
|YUNSA
|32,40
|1.292.436
|% 3,71
|
|MMCAS
|2,81
|347.378
|% 3,69
|
|RODRG
|16,00
|1.568.833
|% 3,23
|
|BRMEN
|1,93
|12.545
|% 2,66
|
|SNKRN
|29,70
|393.198
|% -10,00
|
|KRSTL
|6,77
|713.511
|% -9,97
|
|CASA
|120,40
|46.836
|% -3,60
|
|OZRDN
|13,60
|166.926
|% -2,79
|
|LIDFA
|7,80
|179.829
|% -2,01
|
|THYAO
|49,60
|4.163.642.069
|% 0,00
|
|SASA
|40,54
|3.316.530.530
|% 0,85
|
|SAHOL
|20,98
|1.252.687.243
|% 0,00
|
|PETKM
|10,31
|1.172.667.039
|% 0,00
|
|ASELS
|24,94
|1.046.900.912
|% 0,40
|
|TSKB
|2,10
|634.079.260
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,81
|725.992.719
|% 0,00
|
|PETKM
|10,31
|1.172.667.039
|% 0,00
|
|HALKB
|5,89
|617.370.020
|% 0,34
|
|SASA
|40,54
|3.316.530.530
|% 0,85
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4867
|16,4945
|% 0,25
|
|Euro
|17,7336
|17,7578
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,6629
|20,7665
|% 0,11
|
|Frank
|17,1433
|17,2466
|% 0,16
|
|Riyal
|4,3835
|4,4055
|% 0,18
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-3,86
|
|Altın Gr.
|989
|989
|0,44
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,27
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|0,03
|
|B. Petrol
|118
|118
|0,08
|