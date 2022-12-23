***BIOEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.12.2022 13:42
***BIOEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089394
BIST
13:495.429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -18,05
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.449
En Düşük
5.371
13:4918,6803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0182
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
13:4919,8485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0489
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
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19,8680
En Düşük
19,7573
13:491.079,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,57
|Açılış
|: 1.079,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.081,51
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler13:47
|TERA
|12,10
|130.269
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|57.821.133
|% 10,00
|
|PLTUR
|19,49
|62.947.184
|% 9,99
|
|AHGAZ
|79,85
|20.237.663
|% 9,99
|
|BRKVY
|27,60
|3.733.342
|% 9,96
|
|OTTO
|94,50
|1.537.755
|% -10,00
|
|BTCIM
|45,24
|171.035.133
|% -7,67
|
|HEKTS
|40,62
|542.799.726
|% -7,60
|
|GLRYH
|12,44
|170.114.315
|% -6,96
|
|SASA
|117,00
|398.613.357
|% -6,40
|
|THYAO
|141,70
|3.326.062.489
|% -0,28
|
|KRDMD
|18,44
|2.467.871.998
|% -0,38
|
|KOZAL
|589,70
|2.104.797.643
|% 4,71
|
|ENKAI
|28,42
|1.989.098.696
|% 1,79
|
|ISCTR
|13,07
|1.864.873.820
|% 1,55
|
|EKGYO
|8,29
|1.742.838.066
|% -0,24
|
|SKBNK
|3,17
|511.455.605
|% 1,28
|
|ISCTR
|13,07
|1.864.873.820
|% 1,55
|
|YKBNK
|12,16
|1.665.338.450
|% 0,75
|
|KRDMD
|18,44
|2.467.871.998
|% -0,38
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6743
|18,6839
|% 0,12
|
|Euro
|19,8326
|19,8499
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,4767
|22,5894
|% 0,37
|
|Frank
|20,0023
|20,1228
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9532
|4,9781
|% 0,15
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|5,81
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|4,91
|
|Cumhuriyet
|7.253
|7.362
|-27,00
|
|Tam
|7.291
|7.343
|25,00
|
|Yarım
|3.531
|3.592
|14,00
|
|Çeyrek
|1.771
|1.796
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,28
|14,31
|0,16
|
|B. Petrol
|83,23
|83,23
|2,25
|