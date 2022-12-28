***BIOEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.12.2022 09:14
***BIOEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BIOEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090401
BIST
14:585.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -51,55
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:5818,7243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0534
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
14:5819,9281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0414
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:581.085,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,13
|Açılış
|: 1.085,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler14:58
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.110.272
|% 9,97
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|BRKVY
|36,62
|513.168.533
|% 9,71
|
|PLTUR
|17,36
|17.406.733
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|IMASM
|219,20
|120.119.711
|% -9,79
|
|CMBTN
|558,90
|43.646.743
|% -8,99
|
|KOZAL
|604,00
|4.332.239.528
|% -8,89
|
|KOZAL
|604,00
|4.332.239.528
|% -8,89
|
|THYAO
|139,70
|3.957.327.550
|% -2,38
|
|ENKAI
|32,18
|3.830.054.733
|% 5,30
|
|KRDMD
|17,99
|3.036.640.885
|% 1,30
|
|ASELS
|57,95
|2.954.408.148
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,18
|1.670.006.615
|% -1,56
|
|KRDMD
|17,99
|3.036.640.885
|% 1,30
|
|YKBNK
|11,72
|1.731.739.772
|% -0,76
|
|ISCTR
|12,84
|1.758.575.639
|% -1,15
|
|SKBNK
|3,01
|403.553.655
|% -2,27
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7094
|18,7243
|% 0,29
|
|Euro
|19,9126
|19,9281
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,5555
|22,6686
|% 0,75
|
|Frank
|20,0958
|20,2169
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9638
|4,9887
|% 0,24
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-8,88
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.085
|-3,55
|
|Cumhuriyet
|7.293
|7.404
|4,00
|
|Tam
|7.327
|7.380
|-19,00
|
|Yarım
|3.548
|3.613
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.806
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,92
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|-0,26
|
Seans Raporu
14:58
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15:13
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