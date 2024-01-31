***BIOEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.01.2024 08:57
***BIOEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Murat Darıcı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244040
BIST
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18:058.474
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 8.513
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.517
18:0530,3622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0117
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3050
|
30,3809
En Düşük
30,2901
18:0532,8833
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0557
|Açılış
|: 32,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9849
En Düşük
32,8413
18:051.986,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,42
|Açılış
|: 1.986,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
1.990,78
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CATES
|88,00
|583.608.274
|% 10,00
|
|BYDNR
|32,78
|119.159.981
|% 10,00
|
|BURVA
|115,50
|52.146.716
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.002,00
|348.717.848
|% 10,00
|
|MIPAZ
|78,10
|44.400.548
|% 10,00
|
|YBTAS
|184.500,00
|4.952.988
|% -8,33
|
|VAKFN
|5,53
|219.245.019
|% -6,90
|
|QNBFL
|830,50
|4.512.720
|% -6,58
|
|SUMAS
|258,25
|2.472.700
|% -6,26
|
|RALYH
|80,90
|63.379.917
|% -5,88
|
|THYAO
|272,00
|9.880.015.837
|% -0,73
|
|ISCTR
|25,62
|4.505.069.733
|% 2,07
|
|YKBNK
|21,58
|3.835.361.124
|% 1,12
|
|EREGL
|43,34
|3.398.228.943
|% -0,87
|
|TCELL
|69,35
|3.240.454.727
|% 0,07
|
|EKGYO
|10,15
|2.910.810.534
|% -0,49
|
|YKBNK
|21,58
|3.835.361.124
|% 1,12
|
|ISCTR
|25,62
|4.505.069.733
|% 2,07
|
|QUAGR
|4,03
|645.477.761
|% -0,25
|
|PETKM
|21,78
|3.183.810.118
|% 1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3589
|30,3696
|% 0,06
|
|Euro
|32,8668
|32,8776
|% -0,19
|
|Sterlin
|38,3760
|38,5685
|% -0,09
|
|Frank
|35,0439
|35,2550
|% -0,08
|
|Riyal
|8,0718
|8,1123
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,03
|23,07
|% 0,66
|
|Platin
|921,83
|923,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|977,90
|981,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,32
|82,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,87
|2.035,07
|% 0,66
|