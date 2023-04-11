***BIOEN* *KLVKS*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***BIOEN******KLVKS*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sürdürülebilir Kira Sertifikası İhracı Sermaye Piyasası Kurulu Onayı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler KLVKSDüzeltme Nedeni Şirketimiz tarafından yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 100.000.000 TL ihraç tavanı için onaylanmıştır.Yetkili Organ Karar Tarihi 31.10.2022İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 23.11.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.04.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.04.2024Ek Açıklamalar24.11.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde Türk Lirası cinsinden çeşitli vadelerde ve III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği'nde düzenlenen yönetim sözleşmesine dayalı olarak yeşil ve/veya sürdürülebilir kira sertifikaları ihraç edilmesine ilişkin yapılan başvuru Kurul tarafından 100.000.000 TL tutarlı sürdürülebilir kira sertifikası ihraç tavanı ile 06.04.2023 tarihinde onaylanmıştır. İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Çerçeve Belgesi.pdfEK: 2 Hukuki Durum Raporu.pdfEK: 3 İkinci Taraf Görüş Raporu.pdfEK: 4 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136566BIST