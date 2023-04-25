***BIOEN* *KLVKS*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
25.04.2023 21:21
***BIOEN******KLVKS*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [KLVKS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 100.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında yönetim sözleşmesine dayalı olarak sürdürülebilir kira sertifikası ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış tertip ihraç belgesi ekte sunulmaktadır.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almaktadır. Açıklama metinlerinin Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Türkçe versiyon esas alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140999
BIST
18:054.891
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -131,78
|Açılış
|: 5.034
|
|Önceki Kapanış
|: 5.023
|
5.042
En Düşük
4.881
18:0519,4377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0343
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4250
|
19,4563
En Düşük
19,3659
18:0521,3406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0568
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4200
|
21,4914
En Düşük
21,2956
18:051.248,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 7,06
|Açılış
|: 1.248,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.251,91
En Düşük
1.233,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|537,90
|115.441.437
|% 10,00
|
|OSMEN
|67,10
|16.154.503
|% 10,00
|
|BURCE
|71,50
|150.321.883
|% 10,00
|
|IHAAS
|157,60
|35.499.482
|% 9,98
|
|ISDMR
|33,10
|508.671.264
|% 9,97
|
|IMASM
|37,54
|426.176.712
|% -9,98
|
|BRSAN
|139,10
|463.571.284
|% -9,97
|
|SARKY
|32,86
|44.614.168
|% -9,97
|
|FENER
|50,75
|335.738.184
|% -9,94
|
|LIDER
|88,90
|41.423.190
|% -9,79
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|THYAO
|133,70
|3.277.769.028
|% -1,91
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|KOPOL
|44,34
|2.513.783.892
|% 7,52
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|EKGYO
|6,42
|943.889.114
|% -3,60
|
|ISCTR
|11,43
|1.372.255.991
|% -2,64
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4279
|19,4334
|% 0,15
|
|Euro
|21,3169
|21,3338
|% -0,30
|
|Sterlin
|24,0441
|24,1647
|% -0,45
|
|Frank
|21,6992
|21,8299
|% -0,34
|
|Riyal
|5,1655
|5,1914
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|9,04
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|6,19
|
|Cumhuriyet
|8.992
|9.127
|46,00
|
|Tam
|9.080
|9.286
|94,00
|
|Yarım
|4.435
|4.533
|39,00
|
|Çeyrek
|2.217
|2.280
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,01
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|15,59
|15,61
|-0,10
|
|B. Petrol
|80,73
|80,73
|-1,81
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, TCELL, TOASO
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, SAHOL, PETKM
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -99, 33 kaybederek (% -2.20 ) 4, 407
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, YAYLA, ISDMR, KRGYO, BURCE, OSMEN
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IMASM, FENER, BRSAN