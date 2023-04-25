***BIOEN* *KLVKS*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***BIOEN******KLVKS*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler [KLVKS]İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 100.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında yönetim sözleşmesine dayalı olarak sürdürülebilir kira sertifikası ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış tertip ihraç belgesi ekte sunulmaktadır.İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almaktadır. Açıklama metinlerinin Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Türkçe versiyon esas alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140999BIST