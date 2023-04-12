***BIOEN* *KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***BIOEN******KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler [BIOEN]İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.04.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayınlanmış olan III.61.1 Kira Sertifikaları Tebliği ve SPK'nın 24 Şubat 2022 tarihinde yayımlamış olduğu Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi ("Rehber") çerçevesinde, Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde Türk Lirası cinsinden çeşitli vadelerde ve III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği'nde düzenlenen yönetim sözleşmesine dayalı olarak yeşil ve/veya sürdürülebilir kira sertifikaları ihraç edilmesine ilişkin yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 100.000.000 TL tutarlı sürdürülebilir kira sertifikası ihraç tavanı ile 06.04.2023 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi, Çerçeve Belgesi, Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ve İkinci Taraf Görüş Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136705BIST