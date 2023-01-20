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***BIOEN* *KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

20.01.2023 16:39
***BIOEN* *KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***BIOEN******KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Çerçeve Belgenin Kabulüne Dair Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler BIOEN

Yetkili Organ Karar Tarihi 04.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.11.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 20.01.2023 tarih ve 2023/01-01 sayılı kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayınlanmış olan III.61.1 Kira Sertifikaları Tebliği ("Tebliğ") ve SPK'nın 24 Şubat 2022 tarihinde yayımlamış olduğu Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi ("Rehber") çerçevesinde Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, 500.000.000-TL (BeşYüzMilyonTürkLirası) tutara kadar satılmak üzere yeşil ve/veya sürdürülebilir kira sertifikalarının ihraç edilmesine ilişkin olarak alınan Şirketimizin 04.11.2022 tarih ve 2022/9-5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nı müteakiben SPK'ya 23.11.2022 tarihinde yapılan kira sertifikası ihraç başvurusu kapsamında 16.01.2023 tarihinde SPK'ya iletilen yazı ekinde bulunan, Süratam Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. tarafından Rehber'e ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan Ocak 2023 tarihli Sürdürülebilir Kira Sertifikası Çerçevesi'nin ("Çerçeve Belgesi") ve Çerçeve Belgesi'nin Rehber ve uluslararası standartlar ile uyumlu olduğuna ilişkin Metsims Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi tarafından hazırlanan 2 Ocak 2023 tarihli İkinci Taraf Görüşü Raporu'nun kabulüne karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103474


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