***BIOEN* *KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.01.2023 16:39
***BIOEN******KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Çerçeve Belgenin Kabulüne Dair Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler BIOEN
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.11.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 20.01.2023 tarih ve 2023/01-01 sayılı kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayınlanmış olan III.61.1 Kira Sertifikaları Tebliği ("Tebliğ") ve SPK'nın 24 Şubat 2022 tarihinde yayımlamış olduğu Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi ("Rehber") çerçevesinde Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, 500.000.000-TL (BeşYüzMilyonTürkLirası) tutara kadar satılmak üzere yeşil ve/veya sürdürülebilir kira sertifikalarının ihraç edilmesine ilişkin olarak alınan Şirketimizin 04.11.2022 tarih ve 2022/9-5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nı müteakiben SPK'ya 23.11.2022 tarihinde yapılan kira sertifikası ihraç başvurusu kapsamında 16.01.2023 tarihinde SPK'ya iletilen yazı ekinde bulunan, Süratam Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. tarafından Rehber'e ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan Ocak 2023 tarihli Sürdürülebilir Kira Sertifikası Çerçevesi'nin ("Çerçeve Belgesi") ve Çerçeve Belgesi'nin Rehber ve uluslararası standartlar ile uyumlu olduğuna ilişkin Metsims Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi tarafından hazırlanan 2 Ocak 2023 tarihli İkinci Taraf Görüşü Raporu'nun kabulüne karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103474
BIST
17:125.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 31,91
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
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5.508
En Düşük
5.427
17:1218,8061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0177
|Açılış
|: 19,0550
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|Önceki Kapanış
|: 19,0650
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18,8388
En Düşük
18,7193
17:1220,3400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0045
|Açılış
|: 20,5900
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|Önceki Kapanış
|: 20,6000
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20,4246
En Düşük
20,3003
17:121.163,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,79
|Açılış
|: 1.163,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler17:12
|SDTTR
|110,20
|333.859.758
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|36.970.486
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|27.018.025
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|3.983.554
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|9.711.052
|% 9,89
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|ZOREN
|5,77
|727.116.152
|% -6,18
|
|SANEL
|18,78
|16.957.756
|% -5,58
|
|ELITE
|41,70
|113.503.111
|% -5,05
|
|CASA
|180,00
|359.519
|% -4,15
|
|THYAO
|152,50
|7.622.709.559
|% -1,36
|
|EREGL
|40,96
|6.236.338.436
|% 1,49
|
|PETKM
|18,35
|4.805.120.252
|% 1,66
|
|AKBNK
|18,40
|4.432.797.881
|% 4,60
|
|KOZAL
|588,50
|4.381.772.822
|% 0,09
|
|EKGYO
|8,51
|3.707.174.943
|% 0,95
|
|YKBNK
|10,03
|4.153.731.733
|% 3,40
|
|SKBNK
|2,95
|836.578.052
|% 3,51
|
|PETKM
|18,35
|4.805.120.252
|% 1,66
|
|AKBNK
|18,40
|4.432.797.881
|% 4,60
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8000
|18,8061
|% 0,09
|
|Euro
|20,3307
|20,3400
|% -0,02
|
|Sterlin
|23,1561
|23,2722
|% -0,23
|
|Frank
|20,2973
|20,4196
|% -0,70
|
|Riyal
|4,9913
|5,0163
|% 0,08
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-9,54
|
|Altın Gr.
|1.163
|1.164
|-4,56
|
|Cumhuriyet
|7.843
|7.962
|37,00
|
|Tam
|7.889
|7.939
|-49,00
|
|Yarım
|3.853
|3.885
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.927
|1.942
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,44
|0,01
|
|B. Petrol
|86,48
|86,48
|0,32
|
Seans Raporu
17:12
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-
17:27AKGRT
Yüzde 4.11 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 088, 476 adet işlem
-
17:26ISCTR
Yüzde 4.99 oranında artışla 12.20 lira fiyatla işlem gören hissede 202, 559, 157 adet işlem
-
17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 55 artarak (% 0.87 ) 6, 003
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17:25XU100
Endeks 5, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 88, 038.00 milyon TL de
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17:25SOKE
Yüzde 9.96 oranında artışla 14.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 865, 420 adet işlem