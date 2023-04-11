***BIOEN* *KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***BIOEN******KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sürdürülebilir Kira Sertifikası İhracı Sermaye Piyasası Kurulu Onayı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler BIOENDüzeltme Nedeni Şirketimiz tarafından yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 100.000.000 TL ihraç tavanı için onaylanmıştır.Yetkili Organ Karar Tarihi 04.11.2022İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 23.11.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.04.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.04.2024Ek AçıklamalarŞirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayınlanmış olan III.61.1 Kira Sertifikaları Tebliği ve SPK'nın 24 Şubat 2022 tarihinde yayımlamış olduğu Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi ("Rehber") çerçevesinde, Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde Türk Lirası cinsinden çeşitli vadelerde ve III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği'nde düzenlenen yönetim sözleşmesine dayalı olarak yeşil ve/veya sürdürülebilir kira sertifikaları ihraç edilmesine ilişkin yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 100.000.000 TL tutarlı sürdürülebilir kira sertifikası ihraç tavanı ile 06.04.2023 tarihinde onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Çerçeve Belgesi.pdfEK: 3 Hukuki Durum Raporu.pdfEK: 4 İkinci Taraf Görüş Raporu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136560BIST