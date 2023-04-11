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***BIOEN* *KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

11.04.2023 18:34
***BIOEN* *KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***BIOEN******KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sürdürülebilir Kira Sertifikası İhracı Sermaye Piyasası Kurulu Onayı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler BIOEN
Düzeltme Nedeni Şirketimiz tarafından yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 100.000.000 TL ihraç tavanı için onaylanmıştır.

Yetkili Organ Karar Tarihi 04.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.11.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.04.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.04.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayınlanmış olan III.61.1 Kira Sertifikaları Tebliği ve SPK'nın 24 Şubat 2022 tarihinde yayımlamış olduğu Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi ("Rehber") çerçevesinde, Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde Türk Lirası cinsinden çeşitli vadelerde ve III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği'nde düzenlenen yönetim sözleşmesine dayalı olarak yeşil ve/veya sürdürülebilir kira sertifikaları ihraç edilmesine ilişkin yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 100.000.000 TL tutarlı sürdürülebilir kira sertifikası ihraç tavanı ile 06.04.2023 tarihinde onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Çerçeve Belgesi.pdf
EK: 3 Hukuki Durum Raporu.pdf
EK: 4 İkinci Taraf Görüş Raporu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136560


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Yarım 4.169 4.212 14,00  
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