***BIOEN* *KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***BIOEN******KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler [BIOEN]İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek, 100.000.000-TL (YüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, 100.000.000-TL (YüzMilyonTürkLirası) değerinde sürdürülebilir kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140951BIST