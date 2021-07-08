***BIOEN* *MARTI* *MRGYO* *BURCE* *KTSKR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
08.07.2021 09:17
***BIOEN******MARTI******MRGYO******BURCE******KTSKR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [MARTI, BIOEN, BURCE, MRGYO, KTSKR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948236
BIST
18:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
0
En Düşük
0
18:058,7049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0196
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7049
En Düşük
8,6701
18:0510,2834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0329
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2925
En Düşük
10,2314
18:05502,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,67
|Açılış
|: 502,10
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
504,38
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DENGE
|2,15
|2.768.136
|% 62,98
|
|FENER
|38,80
|391.570.889
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,52
|6.168.485
|% 0,00
|
|GLYHO
|3,18
|14.822.854
|% 0,00
|
|EDATA
|7,11
|332.682.527
|% 0,00
|
|FENER
|38,80
|391.570.889
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,52
|6.168.485
|% 0,00
|
|GLYHO
|3,18
|14.822.854
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,08
|20.868.934
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,20
|22.883.921
|% 0,00
|
|GARAN
|8,73
|1.428.615.731
|% 0,00
|
|THYAO
|13,85
|808.574.493
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,15
|729.998.507
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,38
|718.979.727
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,28
|620.068.934
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,28
|620.068.934
|% 0,00
|
|GARAN
|8,73
|1.428.615.731
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,24
|191.957.418
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,38
|718.979.727
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,15
|729.998.507
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7019
|8,7049
|% 0,23
|
|Euro
|10,2758
|10,2834
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,9369
|11,9968
|% -0,12
|
|Frank
|9,3563
|9,4127
|% 0,13
|
|Riyal
|2,3092
|2,3208
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-6,34
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,06
|
|B. Petrol
|73,14
|73,14
|-0,29
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 167, 741 adet işlem
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17:58IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 840, 082 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 837, 858 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 10, 211.00 milyon TL de
-
17:55KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 178 adet işlem