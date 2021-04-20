***BIOEN* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
20.04.2021 15:46
***BIOEN******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929637
BIST
16:121.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,55
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
16:128,1175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0292
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
16:129,7861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0471
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
16:12461,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,27
|Açılış
|: 461,81
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
463,56
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler16:12
|JANTS
|709,50
|48.379.420
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,14
|616.978
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|32.136.936
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|15.204.467
|% 9,88
|
|OYAYO
|8,13
|20.266.097
|% 7,11
|
|KUTPO
|51,30
|51.897.300
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|17.532.111
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|442.300
|% -10,00
|
|QNBFB
|42,30
|242.027
|% -10,00
|
|ORMA
|32,84
|452.723
|% -9,98
|
|GARAN
|7,12
|1.211.444.106
|% 1,71
|
|EREGL
|18,27
|997.182.083
|% 0,61
|
|PETKM
|6,57
|808.643.391
|% -0,61
|
|EKGYO
|1,86
|647.134.057
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,36
|566.169.229
|% 1,10
|
|EKGYO
|1,86
|647.134.057
|% 0,00
|
|GARAN
|7,12
|1.211.444.106
|% 1,71
|
|TSKB
|1,27
|205.172.693
|% -1,55
|
|YKBNK
|2,13
|332.797.163
|% 2,40
|
|PETKM
|6,57
|808.643.391
|% -0,61
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1160
|8,1175
|% 0,36
|
|Euro
|9,7780
|9,7861
|% 0,48
|
|Sterlin
|11,2982
|11,3549
|% 0,21
|
|Frank
|8,8264
|8,8796
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1581
|2,1689
|% 0,40
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-2,00
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,27
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,83
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,03
|
|B. Petrol
|67,53
|67,53
|0,48
|
Seans Raporu
16:12
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16:27TRGYO
Yüzde 4.52 oranında artışla 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 555, 642 adet işlem
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16:25OYAYO
Yüzde 7.11 oranında artışla 8.13 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 497, 857 adet işlem
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16:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, YKBNK, ISCTR
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16:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 78 kaybederek (% -0.07 ) 1, 191