***BIOEN* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
19.04.2021 20:53
***BIOEN******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Fiyat Tespit
Raporu'na İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929336
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -30,91
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.377
18:058,0982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0404
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1134
En Düşük
8,0317
18:059,7542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0817
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7683
En Düşük
9,6196
18:05460,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,37
|Açılış
|: 460,74
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|31,90
|25.545.967
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.780.541
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.810.925
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|643.653
|% 9,95
|
|AKFGY
|3,99
|22.562.012
|% 9,92
|
|BRKO
|1,26
|1.510.430
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.865.394
|% -10,00
|
|ANELE
|5,49
|79.564.791
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.370.678
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|640.845
|% -10,00
|
|EREGL
|18,16
|1.643.839.020
|% -0,98
|
|PETKM
|6,61
|1.556.722.443
|% 4,42
|
|GARAN
|7,00
|1.206.378.423
|% -3,85
|
|QUAGR
|26,22
|821.946.360
|% -9,96
|
|KRDMD
|7,28
|754.464.040
|% -2,15
|
|PETKM
|6,61
|1.556.722.443
|% 4,42
|
|EKGYO
|1,86
|396.758.925
|% -1,59
|
|GARAN
|7,00
|1.206.378.423
|% -3,85
|
|ODAS
|3,02
|485.077.856
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,08
|303.388.142
|% -3,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0913
|8,0982
|% 0,50
|
|Euro
|9,7418
|9,7542
|% 0,84
|
|Sterlin
|11,2769
|11,3335
|% 1,39
|
|Frank
|8,8034
|8,8564
|% 0,92
|
|Riyal
|2,1496
|2,1603
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-6,19
|
|Altın Gr.
|460
|460
|0,05
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,77
|25,81
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,71
|6,72
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,98
|66,98
|0,21
|