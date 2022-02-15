***BIOEN* *RYGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
15.02.2022 12:37
***BIOEN******RYGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [BIOEN, RYGYO]
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
BIOTREND CEVRE VE ENERJI 28 16/02/2022
REYSAS GMYO 30 16/02/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001768
BIST
13:032.045
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 42,96
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.048
En Düşük
2.006
13:0313,6593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0671
|Açılış
|: 13,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6593
En Düşük
13,5620
13:0315,5146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1524
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,5146
En Düşük
15,3518
13:03813,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -4,44
|Açılış
|: 813,52
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
810,12
BIST En Aktif Hisseler13:03
|PKENT
|791,00
|7.875.891
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,87
|11.389.875
|% 9,93
|
|CEOEM
|16,76
|36.181.175
|% 9,90
|
|ATSYH
|14,60
|1.901.124
|% 9,04
|
|DZGYO
|3,25
|14.917.171
|% 8,33
|
|KAPLM
|50,05
|1.199.398
|% -9,98
|
|SANEL
|9,24
|3.913.824
|% -9,94
|
|AVOD
|1,74
|24.236.783
|% -7,28
|
|BRMEN
|2,23
|61.371
|% -6,69
|
|DERHL
|4,90
|16.804.094
|% -5,41
|
|THYAO
|29,46
|3.614.177.967
|% 3,01
|
|KRDMD
|11,93
|1.129.821.486
|% 3,65
|
|EREGL
|28,80
|839.682.031
|% 3,08
|
|YKBNK
|4,12
|763.762.956
|% 0,98
|
|KOZAL
|129,30
|702.741.260
|% 1,09
|
|YKBNK
|4,12
|763.762.956
|% 0,98
|
|THYAO
|29,46
|3.614.177.967
|% 3,01
|
|KRDMD
|11,93
|1.129.821.486
|% 3,65
|
|EKGYO
|2,30
|209.758.436
|% 1,77
|
|PETKM
|8,31
|426.306.232
|% 3,23
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6519
|13,6593
|% 0,49
|
|Euro
|15,5008
|15,5146
|% 0,99
|
|Sterlin
|18,4192
|18,5116
|% 0,51
|
|Frank
|14,6695
|14,7578
|% 0,33
|
|Riyal
|3,6211
|3,6392
|% 0,26
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-16,12
|
|Altın Gr.
|813
|813
|-5,23
|
|Cumhuriyet
|5.393
|5.475
|-2,00
|
|Tam
|5.373
|5.507
|2,38
|
|Yarım
|2.597
|2.664
|1,15
|
|Çeyrek
|1.303
|1.332
|0,57
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|10,26
|10,27
|-0,16
|
|B. Petrol
|94,25
|94,25
|-2,23
|