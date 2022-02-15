***BIOEN* *RYGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri









***BIOEN******RYGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )İlgili Şirketler [BIOEN, RYGYO]İlgili Fonlar []TürkçeEndekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı DeğişiklikleriYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı DeğişiklikleriAçıklamalarEndekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı DeğişiklikleriPay Adı FDPO (%) Geçerlilik TarihiBIOTREND CEVRE VE ENERJI 28 16/02/2022REYSAS GMYO 30 16/02/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001768BIST