***BIOEN* *TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
19.04.2021 10:54
***BIOEN******TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş BİOTREND ENERJİ HALKA ARZ ANALİST NOTU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929051
BIST
11:211.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,34
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.398
11:218,0504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0074
|Açılış
|: 8,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
11:219,6866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0141
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,6991
En Düşük
9,6196
11:21462,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,82
|Açılış
|: 462,19
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,10
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler11:21
|FENER
|31,90
|21.113.398
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,59
|126.427.690
|% 9,79
|
|ATLAS
|1,72
|8.706.639
|% 9,55
|
|SNPAM
|18,34
|86.381
|% 7,95
|
|EGGUB
|264,20
|100.118.832
|% 7,53
|
|BJKAS
|10,62
|15.154.156
|% -9,92
|
|EKIZ
|5,99
|31.166
|% -7,99
|
|RHEAG
|2,11
|582.892
|% -7,86
|
|EDIP
|2,28
|1.339.207
|% -6,94
|
|CMBTN
|254,50
|2.111.913
|% -5,11
|
|PETKM
|6,57
|450.256.572
|% 3,79
|
|EREGL
|18,60
|385.582.824
|% 1,42
|
|GARAN
|7,16
|381.160.137
|% -1,65
|
|QUAGR
|28,34
|332.492.534
|% -2,68
|
|SISE
|7,40
|231.733.929
|% 0,68
|
|EKGYO
|1,87
|175.710.570
|% -1,06
|
|PETKM
|6,57
|450.256.572
|% 3,79
|
|GARAN
|7,16
|381.160.137
|% -1,65
|
|PEKGY
|1,65
|82.551.643
|% -8,33
|
|YKBNK
|2,12
|88.419.253
|% -1,85
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0465
|8,0504
|% -0,09
|
|Euro
|9,6809
|9,6866
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,1378
|11,1936
|% 0,14
|
|Frank
|8,7471
|8,7998
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1393
|2,1500
|% -0,13
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|9,21
|
|Altın Gr.
|462
|462
|2,03
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,02
|
|B. Petrol
|66,91
|66,91
|0,14
|