***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarYönetim Kurulumuz, Şirketimizin 2020 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine, bu seçimin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar vermiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822297BIST