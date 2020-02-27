***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.02.2020 21:48
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin 2020 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine, bu seçimin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar vermiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822297
BIST
18:05110.418
En Yüksek
|Değişim
|: -4,13%
|| -4.752,90
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
110.418
18:056,2100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0096
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,2100
En Düşük
6,1998
18:056,8360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0143
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8360
En Düşük
6,8179
18:05327,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 3,25
|Açılış
|: 327,23
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
330,28
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,38
|61.198.431
|% 14,97
|
|KRONT
|22,78
|103.507.541
|% 10,69
|
|EKIZ
|1,24
|413.550
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|618.634
|% 9,68
|
|OLMIP
|4,63
|22.197.005
|% 8,18
|
|KLGYO
|3,21
|51.116.182
|% -17,69
|
|BRSAN
|10,91
|192.925.766
|% -16,72
|
|GYHOL
|19,52
|1.202.726
|% -14,76
|
|ALGYO
|15,23
|164.789.168
|% -14,44
|
|RYSAS
|8,10
|74.399.155
|% -13,83
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ASELS
|27,98
|1.377.991.922
|% -3,52
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% -4,14
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|EKGYO
|1,47
|392.345.187
|% -3,29
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ODAS
|2,04
|379.215.230
|% -6,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9739
|8,0139
|% 0,69
|
|Frank
|6,3711
|6,4095
|% 1,52
|
|Riyal
|1,6481
|1,6564
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.644
|6,30
|
|Altın Gr.
|327
|327
|3,24
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,76
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,01
|
|B. Petrol
|51,05
|51,05
|-1,76
|