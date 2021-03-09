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***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

09.03.2021 19:54



***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin 2021 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine, bu seçimin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar vermiştir.
  
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
  
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916678


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Yarım 1.349 1.385 13,86  
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