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***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

05.05.2023 08:28
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

     Şirketimiz Yönetim Kurulu, 04/05/2023 tarihinde aldığı karar ile, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Bağımsız Denetim ile ilgili Tebliğ esaslarına uygun olarak 01/01/2023-31/12/2023 tarihleri arasındaki hesap dönemi için Şirketin bağımsız dış denetimini yapmak üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
  
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147063


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Tam 9.133 9.385 -99,00  
Yarım 4.511 4.623 -6,00  
Çeyrek 2.256 2.305 -3,00  
Gümüş.Ons 25,98 26,00 -0,06  
Gümüş Gr. 16,28 16,30 -0,03  
B. Petrol 73,19 73,19 0,69  
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