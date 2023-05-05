***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.05.2023 08:28
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 04/05/2023 tarihinde aldığı karar ile, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Bağımsız Denetim ile ilgili Tebliğ esaslarına uygun olarak 01/01/2023-31/12/2023 tarihleri arasındaki hesap dönemi için Şirketin bağımsız dış denetimini yapmak üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147063
BIST
18:054.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.578
En Düşük
4.448
18:0519,4995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0306
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
19,5030
En Düşük
19,3665
18:0521,5455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0825
|Açılış
|: 22,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3000
|
21,5604
En Düşük
21,4054
18:051.283,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,33
|Açılış
|: 1.283,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.276,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|POLTK
|2.330,90
|50.590.034
|% 10,00
|
|KGYO
|42,24
|13.253.347
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|269.500
|% 10,00
|
|SELVA
|8,59
|36.684.391
|% 9,99
|
|ORMA
|52,00
|686.570
|% 9,98
|
|PAMEL
|162,00
|47.227.685
|% -10,00
|
|SAMAT
|21,10
|53.497.870
|% -9,98
|
|KUYAS
|27,44
|113.764.354
|% -9,97
|
|IHAAS
|156,10
|14.890.998
|% -7,91
|
|ULAS
|14,98
|7.945.843
|% -6,84
|
|THYAO
|127,70
|4.269.640.637
|% -1,16
|
|EUPWR
|77,75
|3.927.230.138
|% -0,89
|
|KOZAL
|16,70
|3.476.210.239
|% 2,08
|
|EREGL
|30,92
|2.331.342.784
|% -1,21
|
|TUPRS
|66,75
|2.193.850.186
|% -3,26
|
|KOZAL
|16,70
|3.476.210.239
|% 2,08
|
|EKGYO
|5,48
|867.490.129
|% -0,90
|
|ISCTR
|10,65
|1.248.179.149
|% 0,47
|
|YKBNK
|9,34
|860.070.896
|% -0,64
|
|EREGL
|30,92
|2.331.342.784
|% -1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4921
|19,4995
|% 0,16
|
|Euro
|21,5147
|21,5455
|% 0,38
|
|Sterlin
|24,5018
|24,6246
|% 0,29
|
|Frank
|21,9686
|22,1010
|% 0,25
|
|Riyal
|5,1816
|5,2076
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.048
|2.048
|-2,42
|
|Altın Gr.
|1.283
|1.284
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|9.192
|9.331
|104,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.511
|4.623
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.256
|2.305
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,00
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|16,28
|16,30
|-0,03
|
|B. Petrol
|73,19
|73,19
|0,69
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SAMAT
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 21.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 333, 321 adet işlem
-
17:58EGSER
Yüzde -78.78 oranında düşüşle 4.88 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 812, 019 adet işlem
-
17:57KRGYO
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 18.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 549, 644 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 4, 451 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 79 altında . İşlem hacmi 37, 354.00 milyon TL de
-
17:56EGSER
Yüzde -78.83 oranında düşüşle 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 776, 916 adet işlem