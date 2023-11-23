***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.09.2023Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023Denkleştirme Ödemesi 0Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviG2M Eksper Satış ve Dağıtım Hiz. A.Ş Borsa'da İşlem Görmeyen 74,56 - HamilinePay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriBIZIM, TREBZMT00017 60.000.000 20.476.074 0 80.476.074 BIZIM, TREBZMT00017Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 60.000.000 TL 20.476.074 TL 0 TL 80.476.074 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 08.09.2023Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 22.11.2023Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 23.11.2023 tarih ve E-29833736-106.02.02-45644 sayılı mektubu ile, Yıldız Holding A.Ş.'nin sahip olduğu G2MEksper Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin sermayesinin %90'ına karşılık gelen 100.312.425,-TL nominal değerli payların, iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle Şirketimiz tarafından devralınmasına ilişkin olarak hazırlanan Duyuru Metni onaylanmıştır. Söz konusu işlem nedeniyle Şirketiniz çıkarılmış sermayesinin 200.000.000,-TL'lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 60.000.000,-TL'ndan 80.476.074,-TL'na artırılması sebebiyle Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline de Kurulca uygun görüş verilmiştir. Duyuru Metni, Onaylı Esas Sözleşme tadil metni ve uzman kuruluş raporu ekte yer almaktadır.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Bizim Toptan - Uzman Kuruluş Raporu (8 Eylül 2023).pdf - Uzman Kuruluş RaporuEK: 2 Onaylı Madde Tadil Metni_.pdf - DiğerEK: 3 23_11_2023 tarih ve E-29833736-106_02_02-45644.pdf - DiğerEK: 4 Onaylı Duyuru Metni..pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219704BIST