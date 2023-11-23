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***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.11.2023 18:18
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.09.2023
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023
Denkleştirme Ödemesi 0
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
G2M Eksper Satış ve Dağıtım Hiz. A.Ş Borsa'da İşlem Görmeyen 74,56 - Hamiline
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
BIZIM, TREBZMT00017 60.000.000 20.476.074 0 80.476.074 BIZIM, TREBZMT00017
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 60.000.000 TL 20.476.074 TL 0 TL 80.476.074 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 08.09.2023
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 22.11.2023

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.11.2023 tarih ve E-29833736-106.02.02-45644 sayılı mektubu ile, Yıldız Holding A.Ş.'nin sahip olduğu G2MEksper Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin sermayesinin %90'ına karşılık gelen 100.312.425,-TL nominal değerli payların, iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle Şirketimiz tarafından devralınmasına ilişkin olarak hazırlanan Duyuru Metni onaylanmıştır. Söz konusu işlem nedeniyle Şirketiniz çıkarılmış sermayesinin 200.000.000,-TL'lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 60.000.000,-TL'ndan 80.476.074,-TL'na artırılması sebebiyle Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline de Kurulca uygun görüş verilmiştir. Duyuru Metni, Onaylı Esas Sözleşme tadil metni ve uzman kuruluş raporu ekte yer almaktadır.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Bizim Toptan - Uzman Kuruluş Raporu (8 Eylül 2023).pdf - Uzman Kuruluş Raporu
EK: 2 Onaylı Madde Tadil Metni_.pdf - Diğer
EK: 3 23_11_2023 tarih ve E-29833736-106_02_02-45644.pdf - Diğer
EK: 4 Onaylı Duyuru Metni..pdf - Duyuru Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219704


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