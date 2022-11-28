***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
28.11.2022 17:49
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 28/11/2022 tarihinde, Şirketimiz Esas Sözleşme'sinin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10 nolu maddesinin ekteki şekilde tadiline ve bu kapsamda, uygun görüş ve izinleri alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve takiben T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına karar vermiştir. İş bu karara istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılacak olup, gelişmeler paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygı ile sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082651
BIST
18:054.923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 48,89
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
18:0518,6729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0470
|Açılış
|: 83,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 83,7100
|
18,6908
En Düşük
18,6070
18:0519,3504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0920
|Açılış
|: 10,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8100
|
19,3504
En Düşük
19,2462
18:0512,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,00
|Açılış
|: 12,55
|
|Önceki Kapanış
|: 12,55
|
12,60
En Düşük
12,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PCILT
|36,52
|46.073.119
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.279.252
|% 10,00
|
|BASCM
|5,06
|1.486.392
|% 10,00
|
|SEGYO
|3,52
|115.831.335
|% 10,00
|
|EUYO
|4,07
|4.043.688
|% 10,00
|
|MANAS
|59,95
|64.830.024
|% -9,85
|
|MZHLD
|15,31
|68.291.372
|% -9,84
|
|PNLSN
|38,04
|285.162.023
|% -8,95
|
|ISKUR
|750.000,00
|750.000
|% -8,73
|
|EMNIS
|54,55
|721.809
|% -8,32
|
|THYAO
|115,10
|9.966.236.634
|% 1,14
|
|PETKM
|18,25
|5.195.341.608
|% 5,19
|
|ASELS
|47,02
|5.128.691.519
|% -2,45
|
|EREGL
|41,90
|4.998.669.591
|% 0,05
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% -0,50
|
|EKGYO
|6,92
|4.174.018.221
|% 0,14
|
|SKBNK
|2,73
|1.507.461.407
|% 3,02
|
|ISCTR
|10,33
|4.477.981.727
|% 0,78
|
|YKBNK
|11,90
|4.268.360.962
|% 3,93
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% -0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6322
|18,7350
|% 0,59
|
|Euro
|19,2610
|19,3755
|% 0,61
|
|Sterlin
|22,2286
|22,3401
|% 0,18
|
|Frank
|19,5478
|19,6655
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9424
|4,9672
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|0,57
|
|Altın Gr.
|1.043
|1.044
|1,33
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|6.963
|7.051
|15,00
|
|Yarım
|3.377
|3.447
|7,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.723
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,91
|20,95
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,53
|12,55
|0,00
|
|B. Petrol
|83,24
|83,24
|-0,47
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MNDRS
Yüzde 5.90 oranında artışla 8.62 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 286, 566 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 938 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 106, 229.00 milyon TL de
-
17:55VAKFN
Yüzde 9.92 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 905, 935 adet işlem
-
17:54RTALB
Yüzde 7.84 oranında artışla 13.48 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 980, 182 adet işlem
-
17:53MAALT
Yüzde 7.55 oranında artışla 356.00 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 686 adet işlem