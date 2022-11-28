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***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

28.11.2022 17:49
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 28/11/2022 tarihinde, Şirketimiz Esas Sözleşme'sinin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10 nolu maddesinin ekteki şekilde tadiline ve bu kapsamda, uygun görüş ve izinleri alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve takiben T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına karar vermiştir. İş bu karara istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılacak olup, gelişmeler paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygı ile sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082651


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