***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 28/11/2022 tarihinde, Şirketimiz Esas Sözleşme'sinin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10 nolu maddesinin ekteki şekilde tadiline ve bu kapsamda, uygun görüş ve izinleri alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve takiben T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına karar vermiştir. İş bu karara istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılacak olup, gelişmeler paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygı ile sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082651BIST