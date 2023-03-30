***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşme'sinin 10 nolu maddesinin değişiklik tasarısına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 29.03.2023 tarihi itibarıyla onaylanmış ve 30.03.2023 tarihi itibarıyla onay yazımız Kurul'dan alınmıştır. Tadil tasarısı, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Onaylı tadil tasarısı ve onay yazısı ektedir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129949BIST