***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşme'sinin 10 nolu maddesinin değişiklik tasarısına yönelik Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurumuz 06.04.2023 tarihi itibarıyla onaylanmış ve 10.04.2023 tarihi itibarıyla tarafımıza ulaşmıştır. Tadil tasarısı yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Onaya Sunulacaktır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135967BIST