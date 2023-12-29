***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
29.12.2023 16:46
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşme'sinin 6 nolu maddesinin tadili 25 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantı'nda onaylanmış ve toplantı kararları T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29.12.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230653
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|15,18
|112.883.826
|% 10,00
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|NTGAZ
|23,10
|249.645.400
|% 10,00
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|ONCSM
|149,60
|141.903.680
|% 10,00
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|VERUS
|197,00
|100.173.405
|% 9,99
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|GEDIK
|14,88
|25.945.425
|% 9,98
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|EYGYO
|8,60
|24.342.324
|% -58,25
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|SAMAT
|40,50
|20.221.356
|% -10,00
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|UFUK
|89,30
|3.104.866
|% -6,49
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|DGGYO
|28,50
|15.459.174
|% -3,85
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|PKART
|32,10
|2.191.287
|% -3,25
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|GUBRF
|153,80
|10.595.240.457
|% 9,94
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|THYAO
|228,30
|3.818.276.992
|% -0,31
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|AKBNK
|36,52
|3.118.998.985
|% 1,33
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|SKBNK
|4,30
|3.045.688.572
|% 3,86
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|ISCTR
|23,36
|2.861.344.361
|% 3,36
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|SKBNK
|4,30
|3.045.688.572
|% 3,86
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|EKGYO
|6,88
|1.001.695.159
|% -0,86
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|YKBNK
|19,54
|2.593.581.971
|% 1,61
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|ISCTR
|23,36
|2.861.344.361
|% 3,36
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|ISGYO
|15,51
|1.547.173.239
|% 9,38
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|29,5564
|29,5622
|% 0,47
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|Euro
|32,7465
|32,7670
|% 0,29
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|Sterlin
|37,5533
|37,7416
|% 0,51
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|Frank
|35,1685
|35,3803
|% 1,25
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|Riyal
|7,8596
|7,8990
|% 0,44
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Gümüş ONS
|23,82
|23,86
|% 0,66
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|Platin
|1.004,90
|1.005,88
|% 0,66
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|Paladyum
|1.104,02
|1.111,26
|% 0,66
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|Brent Pet.
|77,69
|77,69
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.062,90
|2.063,19
|% 0,66
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