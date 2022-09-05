***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Esas Sözleşme
05.09.2022 20:04
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2022
Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesi KAP sisteminde güncellenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6,9,11,12,16,17,19,20,25,27,28,29 14/06/2012 14/06/2012 8090
3,6,8,10,12,13,14,17,18,22,23 07/05/2013 07/05/2013 8314
3 14/04/2015 14/04/2015 8800
6 05/05/2017 11/05/2017 9324
6 17/10/2017 23/10/2017 9435
6 23/05/2022 23/05/2022 10582
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060302
BIST
18:053.358
En Yüksek
|Değişim
|: 4,21%
|| 135,63
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.367
En Düşük
3.248
18:0518,2242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0242
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
18:0518,1054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0135
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
18:051.003,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,38
|Açılış
|: 1.003,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICBCT
|7,93
|33.908.581
|% 9,99
|
|KRDMD
|12,88
|2.750.005.850
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|41.158.170
|% 9,97
|
|ZRGYO
|3,75
|72.914.580
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.572.918
|% 9,97
|
|ISATR
|451.334,80
|451.335
|% -10,09
|
|MTRKS
|42,78
|52.008.740
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,15
|22.380.719
|% -9,94
|
|ULUSE
|129,50
|81.809.632
|% -9,06
|
|MOBTL
|2,27
|225.626.657
|% -6,97
|
|YKBNK
|8,11
|11.664.538.050
|% 3,84
|
|THYAO
|75,15
|9.953.068.743
|% 4,67
|
|EREGL
|30,98
|7.852.636.417
|% 9,94
|
|GARAN
|25,30
|7.425.807.268
|% 3,77
|
|AKBNK
|14,19
|6.844.493.289
|% 8,90
|
|YKBNK
|8,11
|11.664.538.050
|% 3,84
|
|EKGYO
|4,38
|4.763.632.718
|% 8,15
|
|AKBNK
|14,19
|6.844.493.289
|% 8,90
|
|ISCTR
|9,64
|4.557.620.873
|% 9,05
|
|GARAN
|25,30
|7.425.807.268
|% 3,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2151
|18,2242
|% 0,13
|
|Euro
|18,0882
|18,1054
|% -0,07
|
|Sterlin
|20,9167
|21,0216
|% 0,13
|
|Frank
|18,5104
|18,6219
|% 0,16
|
|Riyal
|4,8322
|4,8565
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-1,21
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,41
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.755
|6.820
|55,00
|
|Yarım
|3.292
|3.335
|28,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.667
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,17
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,05
|
|B. Petrol
|95,78
|95,78
|2,76
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 180, 65 artarak (% 5.17 ) 3, 675
-
17:59XU100
Endeks 3, 362 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 31 üstünde . İşlem hacmi 99, 876.00 milyon TL de
-
17:59VAKBN
Yüzde 9.95 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 206, 458, 290 adet işlem
-
17:56ISDMR
Yüzde 9.70 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 434, 886 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 361 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 3 üstünde . İşlem hacmi 98, 831.00 milyon TL de