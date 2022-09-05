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***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Esas Sözleşme

05.09.2022 20:04
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Esas Sözleşme


***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2022
Açıklamalar

   Şirketimizin Esas Sözleşmesi KAP sisteminde güncellenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6,9,11,12,16,17,19,20,25,27,28,29 14/06/2012 14/06/2012 8090
3,6,8,10,12,13,14,17,18,22,23 07/05/2013 07/05/2013 8314
3 14/04/2015 14/04/2015 8800
6 05/05/2017 11/05/2017 9324
6 17/10/2017 23/10/2017 9435
6 23/05/2022 23/05/2022 10582



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060302


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ICBCT 7,93 33.908.581 % 9,99  
KRDMD 12,88 2.750.005.850 % 9,99  
PETUN 34,64 41.158.170 % 9,97  
ZRGYO 3,75 72.914.580 % 9,97  
VKING 6,95 2.572.918 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,2151 18,2242 % 0,13  
Euro 18,0882 18,1054 % -0,07  
Sterlin 20,9167 21,0216 % 0,13  
Frank 18,5104 18,6219 % 0,16  
Riyal 4,8322 4,8565 % 0,11  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.711 1.712 -1,21  
Altın Gr. 1.003 1.003 0,41  
Cumhuriyet 6.731 6.833 2,00  
Tam 6.755 6.820 55,00  
Yarım 3.292 3.335 28,00  
Çeyrek 1.651 1.667 14,00  
Gümüş.Ons 18,14 18,17 0,10  
Gümüş Gr. 10,63 10,64 0,05  
B. Petrol 95,78 95,78 2,76  
Seans Raporu 18:05
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