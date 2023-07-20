***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Esas Sözleşme
20.07.2023 18:04
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/07/2023
Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesi KAP sisteminde güncellenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6,9,11,12,16,17,19,20,25,27,28,29 14/06/2012 14/06/2012 8090
3,6,8,10,12,13,14,17,18,22,23 07/05/2013 07/05/2013 8314
3 14/04/2015 14/04/2015 8800
6 05/05/2017 11/05/2017 9324
6 17/10/2017 23/10/2017 9435
6 23/05/2022 23/05/2022 10582
10 19/07/2023 19/07/2023 10874
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173946
BIST