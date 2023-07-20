***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Esas Sözleşme









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19/07/2023AçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşmesi KAP sisteminde güncellenmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6,9,11,12,16,17,19,20,25,27,28,29 14/06/2012 14/06/2012 80903,6,8,10,12,13,14,17,18,22,23 07/05/2013 07/05/2013 83143 14/04/2015 14/04/2015 88006 05/05/2017 11/05/2017 93246 17/10/2017 23/10/2017 94356 23/05/2022 23/05/2022 1058210 19/07/2023 19/07/2023 10874http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173946BIST