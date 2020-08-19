***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi19/08/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıSEÇ Marketçilik A.ŞEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYürürlükteki ithalat, ihracat mevzuatı ile konuya ilişkin bilcümle mevzuata uymak kaydıyla her türlü malın ithalatı, ihracatı ve market işletmeciliği çerçevesinde yurtiçinde perakende ticaretiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi50.000 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih19.08.2020Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı45.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar45.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%90Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%90Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%33,3Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,004İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,001Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKuruluştan edinim.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiKuruluştan edinim.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi19/08/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiKuruluştan edinim.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniMevzuat ile öngörülmemiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.08.2020 tarihinde yapılan toplantısında alınan karar çerçevesindeŞirketimizin gerek gıda ve perakende iş kolunda verimliliği artırmak , bu alanda sinerjiler yaratmak ve gerekse de iş ortaklığı tedarik modeli (franchising) SEÇ Market kanalının bu oluşum ile daha hızlı geliştirilerek yönetilmesini sağlamak üzere daha etkin ve odaklanmış bir yapı kurulması amacıyla sermayesini temsil eden payların %90'ına Şirketimiz, kalan %10'una ise yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı ile birlikte Yıldız Holding'in iştirak edeceği ithalat, ihracat ve market işletmeciliği çerçevesinde yurtiçinde perakende ticareti faaliyetlerinde bulunmak üzere "Seç Marketçilik Anonim Şirketi" unvanı altında 50.000 TL sermayeli bir şirket kurulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870070BIST