***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
19.08.2020 18:46
***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/08/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
SEÇ Marketçilik A.Ş
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yürürlükteki ithalat, ihracat mevzuatı ile konuya ilişkin bilcümle mevzuata uymak kaydıyla her türlü malın ithalatı, ihracatı ve market işletmeciliği çerçevesinde yurtiçinde perakende ticareti
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
19.08.2020
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
45.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
45.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%90
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%90
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%33,3
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,004
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,001
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Kuruluştan edinim.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Kuruluştan edinim.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
19/08/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Kuruluştan edinim.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Mevzuat ile öngörülmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.08.2020 tarihinde yapılan toplantısında alınan karar çerçevesinde
Şirketimizin gerek gıda ve perakende iş kolunda verimliliği artırmak , bu alanda sinerjiler yaratmak ve gerekse de iş ortaklığı tedarik modeli (franchising) SEÇ Market kanalının bu oluşum ile daha hızlı geliştirilerek yönetilmesini sağlamak üzere daha etkin ve odaklanmış bir yapı kurulması amacıyla sermayesini temsil eden payların %90'ına Şirketimiz, kalan %10'una ise yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı ile birlikte Yıldız Holding'in iştirak edeceği ithalat, ihracat ve market işletmeciliği çerçevesinde yurtiçinde perakende ticareti faaliyetlerinde bulunmak üzere "Seç Marketçilik Anonim Şirketi" unvanı altında 50.000 TL sermayeli bir şirket kurulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870070
BIST