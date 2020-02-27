***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -8.111.518 10.037.476 74.181.031 -30.358.340 105.785.657 105.785.657Transferler14 -30.358.340 30.358.340Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14 -3.573.151 21.637.496 18.064.345 18.064.345Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -11.684.670 10.037.476 43.822.691 21.637.496 123.850.001 123.850.001Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -11.684.670 10.037.476 43.822.691 21.637.496 123.850.001 123.850.001Transferler14 2.142.193 19.495.303 -21.637.496Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14 -5.349.978 33.075.535 27.725.557 27.725.557Kar Payları14 -10.300.000 -10.300.000 -10.300.000Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -17.034.648 12.179.669 53.017.994 33.075.535 141.275.558 141.275.558Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI225.661.338 137.836.883Dönem Karı (Zararı)33.075.535 21.637.496Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33.075.535 21.637.496Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler147.548.611 96.887.954Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 66.907.548 26.616.634Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.529.709 6.370.935Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 3.843.874 4.590.647Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -314.165 1.780.288Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11,12 26.019.007 44.684.183Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19-20 35.843.460 411.962Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 8.484.582 6.243.709Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler2.057.023 2.060.787Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 2.057.023 2.060.787Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4.707.282 10.499.744İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler77.388.412 36.389.340Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -23.745.993 -9.252.228Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler222.697 -445.181Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -15.434.646 -33.957.987Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)4.778.799 2.074.600Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 104.070.124 71.351.870Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.497.431 6.618.266Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları258.012.558 154.914.790Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -23.824.833 -16.860.826Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -8.526.387 -217.081YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI735.111 17.717.6 9-10-19 -72.145.276 -30.750.648Alınan Faiz19 73.328.180 47.639.715FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-101.273.514 -108.898.011Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları48.470.759 -60.846.334Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 55.078.537 -52.610.558Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-6.607.778 -8.235.776Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-30.272.633Ödenen Temettüler14 -10.300.000Ödenen Faiz20 -109.171.640 -48.051.677YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)125.122.935 46.656.491NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)125.122.935 46.656.491DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ277.627.501 227.239.220DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ402.750.436 273.895.711Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 402.750.436 277.627.501Ticari Alacaklar62.616.154 42.259.114İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,23 492.269 683.154İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 62.123.885 41.575.960Diğer Alacaklar0 55.401.483İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,23,24 0 55.078.537İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 322.946Stoklar7 296.428.554 280.679.743Peşin Ödenmiş Giderler8 6.103.547 7.469.759Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar217.081ARA TOPLAM767.898.691 663.654.681TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR767.898.691 663.654.681DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.416.405 2.099.075İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.416.405 2.099.075Maddi Duran Varlıklar9 174.410.656 141.658.397Kullanım Hakkı Varlıkları9 156.955.212Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 38.323.354 30.853.656Peşin Ödenmiş Giderler8 504.483 3.917.070Ertelenmiş Vergi Varlığı21 137.795TOPLAM DURAN VARLIKLAR372.747.905 178.528.198TOPLAM VARLIKLAR1.140.646.596 842.182.879KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 57.312.498 6.476.006Ticari Borçlar751.694.665 642.462.338İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,23 150.930.750 134.993.482İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 600.763.915 507.468.856Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 13.237.201 8.684.977Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 1.702.749 1.247.960Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 585.700Kısa Vadeli Karşılıklar28.858.145 24.456.664Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 11.717.973 11.782.471Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 17.140.172 12.674.193Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.319.374 6.823.115İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 14.000 117.178İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 7.305.374 6.705.937ARA TOPLAM860.710.332 690.151.060TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER860.710.332 690.151.060UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 115.096.854 9.265.087Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 971.563 1.059.887Uzun Vadeli Karşılıklar22.592.289 16.029.639Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 22.592.289 16.029.639Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 1.827.205TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER138.660.706 28.181.818TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER999.371.038 718.332.878ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar141.275.558 123.850.001Ödenmiş Sermaye14 60.000.000 60.000.000Sermaye Avansı13.570.500 13.570.500Geri Alınmış Paylar (-)-13.533.492 -13.533.492Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-17.034.648 -11.684.670Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.034.648 -11.684.670Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -17.034.648 -11.684.670Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 12.179.669 10.037.476Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 53.017.994 43.822.691Net Dönem Karı veya Zararı33.075.535 21.637.496TOPLAM ÖZKAYNAKLAR141.275.558 123.850.001TOPLAM KAYNAKLAR1.140.646.596 842.182.879Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 4.520.672.511 3.725.343.576Satışların Maliyeti15 -4.005.212.864 -3.315.956.510TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)515.459.647 409.387.066BRÜT KAR (ZARAR)515.459.647 409.387.066Genel Yönetim Giderleri16,17 -49.025.757 -37.776.984Pazarlama Giderleri16,17 -274.164.024 -250.091.102Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 18.898.955 19.854.750Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -132.238.164 -111.019.776ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)78.930.657 30.353.954Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 74.358.011 48.376.471Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -2.556.911 -2.797.543FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)150.731.757 75.932.882Finansman Giderleri20 -109.171.640 -48.051.677SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)41.560.117 27.881.205Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.484.582 -6.243.709Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -9.112.087Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 627.505 -6.243.709SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)33.075.535 21.637.496DÖNEM KARI (ZARARI)33.075.535 21.637.496Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları33.075.535 21.637.496Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına Kar/Zarar 22 0,56200000 0,36800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.349.978 -3.573.151Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.349.978 -3.573.151Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 1.337.495 893.288Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-6.687.473 -4.466.439Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.349.978 -3.573.151TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.725.557 18.064.345Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları27.725.557 18.064.345http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822290BIST