***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -11.684.670 10.037.476 43.822.691 21.637.496 123.850.002 0 123.850.002Transferler14 21.637.496 -21.637.496Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14 -1.803.006 3.817.207 2.014.201 0 2.014.201Kar Payları14 -10.300.000 -10.300.000 0 -10.300.000Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -13.487.675 10.037.476 55.160.187 3.817.207 115.564.203 0 115.564.203Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -17.034.648 12.179.669 53.017.994 33.075.535 141.275.558 0 141.275.558Transferler14 300.561 32.774.974 -33.075.535Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14 -1.299.882 3.809.977 2.510.095 0 2.510.095Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -18.334.530 12.480.230 85.792.968 3.809.977 143.785.653 0 143.785.653Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.877.137 69.492.262Dönem Karı (Zararı)3.809.977 3.817.207Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.809.977 3.817.207Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler43.561.516 35.655.076Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 18.579.581 15.721.511Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler98.546 88.634Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 0 88.634Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 98.546Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.881.215 8.753.039Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11,12 4.881.215 8.753.039Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11.743.888 7.693.650Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19,20 11.743.888 7.693.650Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 11.358.294 2.175.185Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.172.035 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -1.172.035 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.927.973 1.223.057İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.273.673 38.260.688Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -5.232.916 -8.964.526Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-890.747 -592.696Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -107.002.960 -33.790.734Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-9.086.422 6.373.206Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 98.995.370 69.220.149Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.944.002 6.015.289İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları42.097.820 77.732.971Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -4.837.964 -7.849.795Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -9.382.719 -390.914YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI6.442.400 10.651.255Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.551.278Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9,10 2.551.278Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -8.399.730 -8.352.942Alınan Faiz19 12.290.852 19.004.197FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-31.239.516 -195.327.644Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 1.622.653 -1.978.924Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları4 1.622.653 -1.978.924İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış6,23 0 -157.697.444Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.827.429 -8.953.429Ödenen Faiz20 -24.034.740 -26.697.847YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.080.021 -115.184.127NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 3.080.021 -115.184.127DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 402.750.436 273.895.711DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 405.830.457 158.711.584Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 405.830.457 402.750.436Ticari Alacaklar67.924.479 62.616.154İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,23 1.352.133 492.269İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 66.572.346 62.123.885Diğer Alacaklar41.691İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 41.691Stoklar7 403.332.968 296.428.554Peşin Ödenmiş Giderler8 15.427.719 6.103.547Diğer Dönen Varlıklar600.000 0ARA TOPLAM893.157.314 767.898.691TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR893.157.314 767.898.691DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.665.461 2.416.405İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.665.461 2.416.405Maddi Duran Varlıklar9 177.482.830 174.410.656Kullanım Hakkı Varlıkları9 166.600.560 156.955.212Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 35.676.610 38.323.354Peşin Ödenmiş Giderler8 266.733 504.483Ertelenmiş Vergi Varlığı21 0 137.795TOPLAM DURAN VARLIKLAR382.692.194 372.747.905TOPLAM VARLIKLAR1.275.849.508 1.140.646.596KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar59.730.741 57.312.498İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar190.346 190.400Kiralama İşlemlerinden Borçlar4,23 190.346 190.400İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar59.540.395 57.122.098Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 59.540.395 57.122.098Ticari Borçlar848.837.471 751.694.665İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,23 169.139.604 150.930.750İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 679.697.867 600.763.915Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 15.416.380 13.237.201Diğer Borçlar3.817.336İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3.817.336Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 3.173.105 1.702.749Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 1.924.689 585.700Kısa Vadeli Karşılıklar42.172.264 28.858.145Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 11.955.196 11.717.973Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 30.217.068 17.140.172Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.998.439 7.319.374İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 14.000 14.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 3.984.439 7.305.374ARA TOPLAM979.070.425 860.710.332TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER979.070.425 860.710.332UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar127.103.708 115.096.854İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar573.493 579.441Kiralama İşlemlerinden Borçlar4,23 573.493 579.441İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar126.530.215 114.517.413Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 126.530.215 114.517.413Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 839.077 971.563Uzun Vadeli Karşılıklar24.876.825 22.592.289Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 24.876.825 22.592.289Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 173.820TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER152.993.430 138.660.706TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.132.063.855 999.371.038ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar143.785.653 141.275.558Ödenmiş Sermaye14 60.000.000 60.000.000Sermaye Avansı13.570.500 13.570.500Geri Alınmış Paylar (-)-13.533.492 -13.533.492Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-18.334.530 -17.034.648Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-18.334.530 -17.034.648Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -18.334.530 -17.034.648Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 12.480.230 12.179.669Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 85.792.968 53.017.994Net Dönem Karı veya Zararı3.809.977 33.075.535TOPLAM ÖZKAYNAKLAR143.785.653 141.275.558TOPLAM KAYNAKLAR1.275.849.508 1.140.646.596Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 1.177.770.984 1.023.644.702Satışların Maliyeti15 -1.046.348.457 -905.558.260TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)131.422.527 118.086.442BRÜT KAR (ZARAR)131.422.527 118.086.442Genel Yönetim Giderleri16,17 -14.359.900 -11.165.408Pazarlama Giderleri16,17 -84.021.675 -64.360.377Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 3.203.129 7.726.142Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -20.211.291 -36.600.757ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.032.790 13.686.042Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 13.673.199 19.004.197Yatırım FaaliyetleriKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.809.977 3.817.207Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kar/Zarar 22 0,06500000 0,06500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.299.882 -1.803.006Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.624.853 -2.253.758Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 324.971 450.752Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 324.971 450.752Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.299.882 -1.803.006TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.510.095 2.014.201Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.510.095 2.014.201http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840953BIST