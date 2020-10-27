***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -11.684.670 10.037.476 43.822.691 21.637.496 123.850.001 123.850.001Transferler14 1.627.193 20.010.303 -21.637.496Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14 -3.640.312 21.813.208 18.172.896 18.172.896Kar Payları14 -10.300.000 -10.300.000 -10.300.000Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -15.324.982 11.664.669 53.532.994 21.813.208 131.722.897 131.722.897Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -17.034.648 12.179.669 53.017.994 33.075.535 141.275.558 141.275.558Transferler14 33.075.535 -33.075.535Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14 -2.186.576 19.464.050 17.277.474 17.277.474Kar Payları14 -8.268.884 -8.268.884 -8.268.884Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler1.250 1.250Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -19.221.224 12.179.669 77.824.645 19.464.050 150.284.148 1.250 150.285.398Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI149.153.932 194.928.782Dönem Karı (Zararı)19.464.050 21.813.208Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler111.877.315 113.014.644Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 56.242.645 49.682.776Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.291.188 3.754.159Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 565.153 3.754.159Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 726.035 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11,12 26.362.104 31.225.390Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19,20 34.966.418 26.074.366Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 5.138.129 6.716.675Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 2.236.573 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-14.359.742 -4.438.722İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler40.528.150 93.076.857Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-26.867.444 -21.743.066Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.333.470 -1.067.071Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -111.975.420 -69.306.377Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-21.805.681 2.259.880Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler197.122.726 164.474.951Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.387.439 18.458.540Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları171.869.515 227.904.709Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -17.594.090 -26.352.865Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -5.121.493 -6.623.062YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.953.854 22.547.807Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları1.250 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri238.235Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9,10 238.235Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-36.371.555 -34.049.102Alınan Faiz19 33.178.216 56.596.909FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-83.752.560 -44.770.489Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.390.849 49.839.776Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6,23 0 54.646.739Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları4 -2.390.849 -4.806.963Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-44.892.301 -38.823.924Ödenen Faiz20 -36.469.410 -55.786.341YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)62.447.518 172.706.100NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)62.447.518 172.706.100DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 402.750.436 277.627.501DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 465.197.954 450.333.601Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 465.197.954 402.750.436Ticari Alacaklar88.712.968 62.616.154İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,23 585.404 492.269İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 88.127.564 62.123.885Diğer Alacaklar334.558İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 334.558Stoklar7 407.677.939 296.428.554Peşin Ödenmiş Giderler8 27.995.879 6.103.547Diğer Dönen Varlıklar900.000 0ARA TOPLAM990.819.298 767.898.691TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR990.819.298 767.898.691DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.515.317 2.416.405İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 3.515.317 2.416.405Maddi Duran Varlıklar9 192.154.108 174.410.656Kullanım Hakkı Varlıkları9 173.439.192 156.955.212Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 33.712.500 38.323.354Peşin Ödenmiş Giderler8 417.832 504.483Ertelenmiş Vergi Varlığı21 1.224.262 137.795TOPLAM DURAN VARLIKLAR404.463.211 372.747.905TOPLAM VARLIKLAR1.395.282.509 1.140.646.596KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar63.529.723 57.312.498İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 223.851 190.400Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 223.851 190.400İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 63.305.872 57.122.098Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 63.305.872 57.122.098Ticari Borçlar945.466.316 751.694.665İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,23 155.981.737 150.930.750İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 789.484.579 600.763.915Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 12.656.037 13.237.201Diğer Borçlar8.379.225 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 8.379.225 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 4.348.109 1.702.749Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 1.904.783 585.700Kısa Vadeli Karşılıklar38.071.485 28.858.145Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 11.923.679 11.717.973Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 26.147.806 17.140.172Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.753.396 7.319.374İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 24.500 14.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 9.728.896 7.305.374ARA TOPLAM1.084.109.074 860.710.332TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.084.109.074 860.710.332UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 133.257.411 115.096.854İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 659.288 579.441Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 659.288 579.441İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 132.598.123 114.517.413Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 132.598.123 114.517.413Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 574.106 971.563Uzun Vadeli Karşılıklar27.056.520 22.592.289Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 27.056.520 22.592.289TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER160.888.037 138.660.706TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.244.997.111 999.371.038ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar150.284.148 141.275.558Ödenmiş Sermaye14 60.000.000 60.000.000Sermaye Avansı13.570.500 13.570.500Geri Alınmış Paylar (-)-13.533.492 -13.533.492Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 -19.221.224 -17.034.648Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -19.221.224 -17.034.648Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -19.221.224 -17.034.648Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 12.179.669 12.179.669Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler14 12.179.669 12.179.669Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 77.824.645 53.017.994Net Dönem Karı veya Zararı19.464.050 33.075.535Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.250 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR150.285.398 141.275.558TOPLAM KAYNAKLAR1.395.282.509 1.140.646.596Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 3.887.276.427 3.364.219.113 1.381.270.129 1.215.935.586Satışların Maliyeti15 -3.476.568.891 -2.976.116.261 -1.237.947.665 -1.080.122.975TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)410.707.536 388.102.852 143.322.464 135.812.611BRÜT KAR (ZARAR)410.707.536 388.102.852 143.322.464 135.812.611Genel Yönetim Giderleri16,17 -43.065.040 -37.195.095 -13.336.919 -14.285.390Pazarlama Giderleri16,17 -252.912.142 -203.071.309 -85.965.053 -69.852.339Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 10.004.517 19.838.628 3.341.529 5.057.064Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -65.864.882 -114.936.221 -24.235.656 -34.356.007ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)58.869.989 52.738.855 23.126.365 22.375.939Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 36.113.397 58.462.303 9.200.525 19.864.624Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -2.236.573 0 -491.813 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)92.746.813 111.201.158 31.835.077 42.240.563Finansman Giderleri20 -68.144.634 -82.671.275 -21.407.098 -27.721.426SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24.602.179 28.529.883 10.427.979 14.519.137Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.138.129 -6.716.675 -2.167.538 -3.256.537Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -5.677.952 -8.532.366 -2.135.205 -1.180.185Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 539.823 1.815.691 -32.333 -2.076.352SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)19.464.050 21.813.208 8.260.441 11.262.600DÖNEM KARI (ZARARI)19.464.050 21.813.208 8.260.441 11.262.600Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları19.464.050 21.813.208 8.260.441 11.262.600Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına Kar/Zarar 22 0,33100000 0,37000000 0,14000000 0,19100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.186.576 -3.640.312 -699.994 -1.342.216Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.186.576 -3.640.312 -699.994 -1.342.216Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 546.644 910.078 174.999 335.554Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi14 -2.733.220 -4.550.390 -874.993 -1.677.770Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.186.576 -3.640.312 -699.994 -1.342.216TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.277.474 18.172.896 7.560.447 9.920.384Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları17.277.474 18.172.896 7.560.447 9.920.384http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884538BIST