***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -11.684.670 10.037.476 43.822.691 21.637.496 123.850.001 123.850.001Transferler14 2.142.193 19.495.303 -21.637.496Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14 -5.349.978 33.075.535 27.725.557 27.725.557Kar Payları14 -10.300.000 -10.300.000 -10.300.000Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -17.034.648 12.179.669 53.017.994 33.075.535 141.275.558 141.275.558Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -17.034.648 12.179.669 53.017.994 33.075.535 141.275.558 141.275.558Transferler14 526.888 32.548.647 -33.075.535Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14 -4.931.130 38.188.391 33.257.261 -5.672 33.251.589Kar Payları14 -8.268.884 -8.268.884 -8.268.884Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması14 5.000 5.000Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-13.570.500 -13.570.500 -13.570.500Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 0 -13.533.492 -21.965.778 12.706.557 77.297.757 38.188.391 152.693.435 -672 152.692.763Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI258.904.712 225.661.338Dönem Karı (Zararı)38.188.391 33.075.535Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)38.188.391 33.075.535Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler167.115.346 147.548.611Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 76.039.609 66.907.548Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.759.976 3.529.709Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 390.805 3.843.874Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 5.369.171 -314.165Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11,12 36.830.388 26.019.007Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19,20 46.499.329 35.843.460Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 10.378.485 8.484.582Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 2.236.573 2.057.023Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 2.236.573 2.057.023Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-10.629.014 4.707.282İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler83.711.391 77.388.412Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-33.924.181 -23.745.993Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.004.381 222.697Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-146.436.856 -15.434.646Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-12.463.905 4.778.799Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler274.835.984 104.070.124Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.704.730 7.497.431Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları289.015.128 258.012.558Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -23.412.595 -23.824.833Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -6.697.821 -8.526.387YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-18.517.836 735.111Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-672Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri384.017 -447.793Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-63.219.605 -72.145.276Alınan Faiz19 44.318.424 73.328.180FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-142.348.834 -101.273.514Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 1.407.676Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri4 1.407.676Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.694.524 48.470.759Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-13.570.500 55.078.537Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları4 -8.124.024 -6.607.778Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-65.728.597 -30.272.633Ödenen Temettüler14 -8.268.884 -10.300.000Ödenen Faiz20 -48.064.505 -109.171.640YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 98.038.042 125.122.935NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 98.038.042 125.122.935DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 402.750.436 277.627.501DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 500.788.478 402.750.436Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 500.788.478 402.750.436Ticari Alacaklar95.999.699 62.616.154İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,23 2.751.396 492.269İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 93.248.303 62.123.885Diğer Alacaklar239.758 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 239.758 0Stoklar7 437.496.239 296.428.554Peşin Ödenmiş Giderler8 18.688.379 6.103.547Diğer Dönen Varlıklar4.205 0ARA TOPLAM1.053.216.758 767.898.691TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.053.216.758 767.898.691DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.176.823 2.416.405İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 3.176.823 2.416.405Maddi Duran Varlıklar9 240.562.609 174.410.656Kullanım Hakkı Varlıkları9 184.142.650 156.955.212Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 34.859.528 38.323.354Peşin Ödenmiş Giderler8 383.556 504.483Ertelenmiş Vergi Varlığı21 3.739.373 137.795TOPLAM DURAN VARLIKLAR466.864.539 372.747.905TOPLAM VARLIKLAR1.520.081.297 1.140.646.596KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar70.982.812 57.312.498İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 223.969 190.400Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 223.969 190.400İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 70.758.843 57.122.098Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 70.758.843 57.122.098Ticari Borçlar1.055.609.416 751.694.665İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,23 229.915.919 150.930.750İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 825.693.497 600.763.915Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 14.492.875 13.237.201Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 6.822.996 1.702.749Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 6.635.160 585.700Kısa Vadeli Karşılıklar32.767.388 28.858.145Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 13.914.751 11.717.973Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 18.852.637 17.140.172Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.235.133 7.319.374İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 24.500 14.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 11.210.633 7.305.374ARA TOPLAM1.198.545.780 860.710.332TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.198.545.780 860.710.332UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar137.193.390 115.096.854İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 651.319 579.441Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 651.319 579.441İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 136.542.071 114.517.413Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 136.542.071 114.517.413Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 441.620 971.563Uzun Vadeli Karşılıklar31.207.744 22.592.289Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 31.207.744 22.592.289TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER168.842.754 138.660.706TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.367.388.534 999.371.038ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar152.693.435 141.275.558Ödenmiş Sermaye14 60.000.000 60.000.000Sermaye Avansı13.570.500Geri Alınmış Paylar (-)-13.533.492 -13.533.492Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 -21.965.778 -17.034.648Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -21.965.778 -17.034.648Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -21.965.778 -17.034.648Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 12.706.557 12.179.669Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 77.297.757 53.017.994Net Dönem Karı veya Zararı38.188.391 33.075.535Kontrol Gücü Olmayan Paylar-672TOPLAM ÖZKAYNAKLAR152.692.763 141.275.558TOPLAM KAYNAKLAR1.520.081.297 1.140.646.596Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 5.361.820.597 4.520.672.511Satışların Maliyeti15 -4.780.180.603 -4.005.212.864TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)581.639.994 515.459.647BRÜT KAR (ZARAR)581.639.994 515.459.647Genel Yönetim Giderleri16,17 -63.365.580 -49.025.757Pazarlama Giderleri16,17 -342.210.630 -274.164.024Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 15.915.693 18.898.955Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -97.692.568 -132.238.164ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)94.286.909 78.930.657Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 47.328.621 74.358.011Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -2.236.573 -2.556.911FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)139.378.957 150.731.757Finansman Giderleri20 -90.817.753 -109.171.640SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)48.561.204 41.560.117Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri21 -10.378.485 -8.484.582Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -12.747.281 -9.112.087Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 2.368.796 627.505SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)38.182.719 33.075.535DÖNEM KARI (ZARARI)38.182.719 33.075.535Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-5.672 0Ana Ortaklık Payları38.188.391 33.075.535Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına Kar/Zarar 22 0,64900000 0,56200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.931.130 -5.349.978Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.931.130 -5.349.978Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 1.232.782 1.337.495Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi14 -6.163.912 -6.687.473Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıYabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.931.130 -5.349.978TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)33.251.589 27.725.557Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-5.672 0Ana Ortaklık Payları33.257.261 27.725.557http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916672BIST