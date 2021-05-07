***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -17.034.648 12.179.669 53.017.994 33.075.535 141.275.558 141.275.558Transferler14 526.888 32.548.647 -33.075.535Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14 -1.299.882 3.809.977 2.510.095 2.510.095Dönem Sonu Bakiyeler14 60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -18.334.530 12.706.557 85.566.641 3.809.977 143.785.653 143.785.653Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 60.000.000 -13.533.492 -21.965.778 12.706.557 77.297.757 38.188.391 152.693.435 -672 152.692.763Transferler14 38.188.391 -38.188.391Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14 -370.917 442.947 72.030 -17.863 54.167Dönem Sonu Bakiyeler14 60.000.000 -13.533.492 -22.336.695 12.706.557 115.486.148 442.947 152.765.465 -18.535 152.746.930Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-37.845.818 27.877.137Dönem Karı (Zararı)425.084 3.809.977Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)425.084 3.809.977Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler51.331.080 43.561.516Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 21.118.823 18.579.581Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler439.092 98.546Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 439.092Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 98.546Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11,12 10.319.022 4.881.215Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19,20 14.748.318 11.743.888Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 19.921 11.358.294Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 241.118 -1.172.035Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 241.118 -1.172.035Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4.444.786 -1.927.973İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-73.936.275 -5.273.673Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-39.255.379 -5.232.916Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.443.539 -890.747Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-140.569.540 -107.002.960Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)426.187 -9.086.422Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler100.150.551 98.995.370Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.755.445 17.944.002Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-22.180.111 42.097.820Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -8.911.063 -4.837.964Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -6.754.644 -9.382.719YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.342.327 9.780.517Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.551.278Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.551.278Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.759.043 -5.061.613Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.759.043 -5.061.613Alınan Faiz19 12.101.370 12.290.852FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-36.829.167 -34.577.633Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -1.601.693 -2.369.007Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları4 -1.601.693 -2.369.007Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-19.406.601 -8.827.429Ödenen Faiz20 -15.820.873 -23.381.197YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 -73.332.658 3.080.021NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 -73.332.658 3.080.021DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 500.788.478 402.750.436DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 427.455.820 500.788.478Ticari Alacaklar129.269.179 95.999.699İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,23 5.077.798 2.751.396İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 124.191.381 93.248.303Diğer Alacaklar735.477 239.758İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,23 154.095İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 581.382 239.758Stoklar7 578.065.779 437.496.239Peşin Ödenmiş Giderler8 18.523.804 18.688.379Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar119.484Diğer Dönen Varlıklar13 632.237 4.205ARA TOPLAM1.154.801.780 1.053.216.758TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.154.801.780 1.053.216.758DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.650.706 3.176.823İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 3.650.706 3.176.823Maddi Duran Varlıklar9 235.097.175 240.562.609Kullanım Hakkı Varlıkları9 189.015.833 184.142.650Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 34.638.404 34.859.528Peşin Ödenmiş Giderler8 121.944 383.556Ertelenmiş Vergi Varlığı21 3.812.181 3.739.373TOPLAM DURAN VARLIKLAR466.336.243 466.864.539TOPLAM VARLIKLAR1.621.138.023 1.520.081.297KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar73.749.711 70.982.812İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar251.037 223.969Kiralama İşlemlerinden Borçlar251.037 223.969İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar73.498.674 70.758.843Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 73.498.674 70.758.843Ticari Borçlar1.148.693.934 1.055.609.416İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,23 198.843.767 229.915.919İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 949.850.167 825.693.497Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 18.755.164 14.492.875Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 6.004.234 6.822.996Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 6.635.160Kısa Vadeli Karşılıklar41.772.312 32.767.388Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 17.140.564 13.914.751Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 24.631.748 18.852.637Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.382.049 11.235.133İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 77.034 24.500İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 6.305.015 11.210.633ARA TOPLAM1.295.357.404 1.198.545.780TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.295.357.404 1.198.545.780UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar140.111.523 137.193.390İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar720.114 651.319Kiralama İşlemlerinden Borçlar720.114 651.319İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar139.391.409 136.542.071Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 139.391.409 136.542.071Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 309.134 441.620Uzun Vadeli Karşılıklar32.613.032 31.207.744Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 32.613.032 31.207.744TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER173.033.689 168.842.754TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.468.391.093 1.367.388.534ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar152.765.465 152.693.435Ödenmiş Sermaye14 60.000.000 60.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-13.533.492 -13.533.492Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-22.336.695 -21.965.778Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-22.336.695 -21.965.778Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -22.336.695 -21.965.778Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 12.706.557 12.706.557Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 115.486.148 77.297.757Net Dönem Karı veya Zararı14 442.947 38.188.391Kontrol Gücü Olmayan Paylar-18.535 -672TOPLAM ÖZKAYNAKLAR152.746.930 152.692.763TOPLAM KAYNAKLAR1.621.138.023 1.520.081.297Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 1.446.755.659 1.177.770.984Satışların Maliyeti15 -1.272.570.529 -1.046.348.457TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)174.185.130 131.422.527BRÜT KAR (ZARAR)174.185.130 131.422.527Genel Yönetim Giderleri16,17 -19.927.728 -14.359.900Pazarlama Giderleri16,17 -103.011.133 -84.021.675Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 11.391.657 3.203.129Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -47.254.993 -20.211.291ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.382.933 16.032.790Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 12.152.879 13.673.199Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -241.118 -77.826FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)27.294.694 29.628.163Finansman Giderleri20 -26.849.688 -24.034.740SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)445.006 5.593.423Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-19.922 -1.783.446Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -1.146.860Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -19.922 -636.586SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)425.084 3.809.977DÖNEM KARI (ZARARI)425.084 3.809.977Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-17.863 0Ana Ortaklık Payları442.947 3.809.977Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına Kar/Zarar 22 0,00700000 0,06500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-370.917 -1.299.882Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -463.646 -1.624.853Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 92.729 324.971Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 92.729 324.971Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)n Paylar-17.863 0Ana Ortaklık Payları72.030 2.510.095http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935434BIST