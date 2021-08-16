***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -17.034.648 12.179.669 53.017.994 33.075.535 141.275.558 141.275.558Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler14 33.075.535 -33.075.535 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14 -1.486.582 11.203.609 9.717.027 9.717.027Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları14 -8.268.884 -8.268.884 -8.268.884Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -18.521.230 12.179.669 77.824.645 11.203.609 142.723.701 142.723.701Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 -13.533.492 -21.965.778 12.706.557 77.297.757 38.188.391 152.693.435 -672 152.692.763Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler14 38.188.391 -38.188.391 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14 -871.183 6.273.424 5.402.241 -24.079 5.378.162Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları14 -19.242.526 -19.242.526 -19.242.526Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 -13.533.492 -22.836.961 12.706.557 96.243.622 6.273.424 138.853.150 -24.751 138.828.399Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI35.374.119 96.618.884Dönem Karı (Zararı)6.249.345 11.203.609Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.249.345 11.203.609Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler100.644.697 72.540.614Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 42.880.657 36.393.292Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler318.842 1.726.035Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 318.842 1.726.035Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11,12 20.188.107 15.825.358Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler5.701.392 -8.753.628Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19,20 30.447.424 22.634.206Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 28.388 2.970.591Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 1.079.887 1.744.760Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 1.079.887 1.744.760İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-43.844.140 27.482.916Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-70.648.225 -23.104.399Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.138.508 -1.434.191Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-97.964.602 -89.023.210Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)4.010.243 -5.156.278Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler123.683.420 123.359.013Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.213.532 22.841.981Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları63.049.902 111.227.139Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -18.803.895 -12.023.817Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -8.871.888 -2.584.438YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-29.073.481 -583.465Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.547.909 99.720Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-58.393.911 -24.786.514Alınan Faiz19 24.772.521 24.103.329FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-73.745.198 -54.487.405Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-224.093Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -2.629.908 -138.453Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları4 -2.629.908 -138.453Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-37.785.495 -28.353.579Ödenen Faiz20 -33.105.702 -25.995.373YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-67.444.560 41.548.014NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 -67.444.560 41.548.014DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 500.788.478 402.750.436DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 433.343.918 444.298.450Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 433.343.918 500.788.478Ticari Alacaklar156.852.961 95.999.699İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,23 4.849.757 2.751.396İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 152.003.204 93.248.303Diğer Alacaklar3.583.663 239.758İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,23 224.093İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 3.359.570 239.758Stoklar7 535.141.999 437.496.239Peşin Ödenmiş Giderler8 14.906.725 18.688.379Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 2.236.728Diğer Dönen Varlıklar1.242.884 4.205ARA TOPLAM1.147.308.878 1.053.216.758TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.147.308.878 1.053.216.758DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.956.840 3.176.823İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 3.956.840 3.176.823Maddi Duran Varlıklar9 240.820.482 240.562.609Kullanım Hakkı Varlıkları9 188.276.198 184.142.650Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 38.050.977 34.859.528Peşin Ödenmiş Giderler8 154.967 383.556Ertelenmiş Vergi Varlığı21 3.928.781 3.739.373TOPLAM DURAN VARLIKLAR475.188.245 466.864.539TOPLAM VARLIKLAR1.622.497.123 1.520.081.297KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar73.714.115 70.982.812İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar250.989 223.969Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 250.989 223.969İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar73.463.126 70.758.843Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 73.463.126 70.758.843Ticari Borçlar1.150.222.443 1.055.609.416İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,23 203.941.327 229.915.919İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 946.281.116 825.693.497Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 17.144.049 14.492.875Diğer Borçlar23 19.242.527İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 19.242.527Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 4.388.208 6.822.996Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 6.635.160Kısa Vadeli Karşılıklar43.044.557 32.767.388Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 17.667.989 13.914.751Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 25.376.568 18.852.637Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.264.627 11.235.133İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 75.964 24.500İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 3.188.663 11.210.633ARA TOPLAM1.311.020.526 1.198.545.780TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.311.020.526 1.198.545.780UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar138.803.669 137.193.390İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar709.408 651.319Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 709.408 651.319İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar138.094.261 136.542.071Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 138.094.261 136.542.071Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 176.648 441.620Uzun Vadeli Karşılıklar33.667.881 31.207.744Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 33.667.881 31.207.744TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER172.648.198 168.842.754TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.483.668.724 1.367.388.534ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar138.853.150 152.693.435Ödenmiş Sermaye14 60.000.000 60.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-13.533.492 -13.533.492Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-22.836.961 -21.965.778Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-22.836.961 -21.965.778Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -22.836.961 -21.965.778Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 12.706.557 12.706.557Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 96.243.622 77.297.757Net Dönem Karı veya Zararı6.273.424 38.188.391Kontrol Gücü Olmayan Paylar-24.751 -672TOPLAM ÖZKAYNAKLAR138.828.399 152.692.763TOPLAM KAYNAKLAR1.622.497.123 1.520.081.297Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 3.075.766.188 2.506.006.298 1.629.010.529 1.328.235.314Satışların Maliyeti15 -2.718.997.755 -2.238.621.226 -1.446.427.226 -1.192.272.769TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)356.768.433 267.385.072 182.583.303 135.962.545BRÜT KAR (ZARAR)356.768.433 267.385.072 182.583.303 135.962.545Genel Yönetim Giderleri16,17 -39.687.131 -29.728.121 -19.759.403 -15.368.221Pazarlama Giderleri16,17 -212.622.912 -166.947.089 -109.611.779 -82.925.414Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 27.199.003 6.662.988 15.807.346 3.459.859Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -94.117.321 -41.629.227 -46.862.328 -21.417.936ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)37.540.072 35.743.623 22.157.139 19.710.833Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 25.037.493 26.912.872 12.884.614 13.239.673Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -1.079.887 -1.744.760 -838.769 -1.666.934FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)61.497.678 60.911.735 34.202.984 31.283.572Finansman Giderleri20 -55.219.945 -46.737.535 -28.370.257 -22.702.795SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.277.733 14.174.200 5.832.727 8.580.777Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-28.388 -2.970.591 -8.466 -1.187.145Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -3.542.747 -2.395.887Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -28.388 572.156 -8.466 1.208.742SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.249.345 11.203.609 5.824.261 7.393.632DÖNEM KARI (ZARARI)6.249.345 11.203.609 5.824.261 7.393.632Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-24.079 -6.216Ana Ortaklık Payları6.273.424 11.203.609 5.830.477 7.393.632Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına Kar/Zarar 22 0,10600000 0,19000000 0,09900000 0,12500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-871.183 -1.486.582 -500.266 -186.699Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -1.088.979 -1.858.227 -625.333 -233.374Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 217.796 371.645 125.067 46.675Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 217.796 371.645 125.067 46.675Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-871.183 -1.486.582 -500.266 -186.699TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.378.162 9.717.027 5.323.995 7.206.933Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-24.079 0 -6.216 0Ana Ortaklık Payları5.402.241 9.717.027 5.330.211 7.206.933http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958397BIST