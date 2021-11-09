***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -17.034.648 12.179.669 53.017.994 33.075.535 141.275.558 141.275.558Transferler14 33.075.535 -33.075.535Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14 -2.186.576 19.464.050 17.277.474 17.277.474Kar Payları14 -8.268.884 -8.268.884 -8.268.884Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler14 1.250 1.250Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 13.570.500 -13.533.492 -19.221.224 12.179.669 77.824.645 19.464.050 150.284.148 1.250 150.285.398Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 -13.533.492 -21.965.778 12.706.557 77.297.757 38.188.391 152.693.435 -672 152.692.763Transferler14 38.188.391 -38.188.391Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14 -3.227.429 21.414.763 18.187.334 -22.699 18.164.635Kar Payları14 -19.242.526 -19.242.526 -19.242.526Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 -13.533.492 -25.193.207 12.706.557 96.243.622 21.414.763 151.638.243 -23.371 151.614.872Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI214.806.025 149.153.932Dönem Karı (Zararı)21.392.064 19.464.050Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21.392.064 19.464.050Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler159.609.379 111.877.315Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 67.147.325 56.242.645Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler559.001 1.291.188Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 2.240.159 565.153Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.681.158 726.035Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11,12 29.511.872 26.362.104Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19,20 46.331.199 34.966.418Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 1.764.978 5.138.129Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 1.114.404 2.236.573Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 1.114.404 2.236.573Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler13.180.600 -14.359.742İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler66.004.778 40.528.150Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-77.551.484 -26.867.444Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.924.342 -2.333.470Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-104.108.352 -111.975.420Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.292.617 -21.805.681Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler246.727.863 197.122.726Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.153.710 6.387.439Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları247.006.221 171.869.515Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -26.603.351 -17.594.090Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -5.596.845 -5.121.493YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-35.133.702 -2.953.854Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları1.250Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.513.389 238.235Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.513.389 238.235Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-79.687.216 -36.371.555Alınan Faiz19 40.040.125 33.178.216FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-119.668.729 -83.752.560Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-2.819.419Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -3.645.574 -2.390.849Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları4 -3.645.574 -2.390.849Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-60.781.782 -44.892.301Ödenen Faiz20 -52.421.954 -36.469.410YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)60.003.594 62.447.518NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 60.003.594 62.447.518DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 500.788.478 402.750.436DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 560.792.072 465.197.954Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 560.792.072 500.788.478Ticari Alacaklar153.326.430 95.999.699İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,23 4.468.161 2.751.396İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 148.858.269 93.248.303Diğer Alacaklar6.019.823 239.758İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,23 2.819.419İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 3.200.404 239.758Stoklar7 543.285.749 437.496.239Peşin Ödenmiş Giderler8 24.199.333 18.688.379Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 3.731.477Diğer Dönen Varlıklar1.844.239 4.205ARA TOPLAM1.293.199.123 1.053.216.758TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.293.199.123 1.053.216.758DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar4.300.485 3.176.823İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 4.300.485 3.176.823Maddi Duran Varlıklar9 249.997.568 240.562.609Kullanım Hakkı Varlıkları9 189.508.698 184.142.650Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 38.921.190 34.859.528Peşin Ödenmiş Giderler8 165.219 383.556Ertelenmiş Vergi Varlığı21 2.781.252 3.739.373TOPLAM DURAN VARLIKLAR485.674.412 466.864.539TOPLAM VARLIKLAR1.778.873.535 1.520.081.297KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar75.564.322 70.982.812İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar251.116 223.969Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 251.116 223.969İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar75.313.206 70.758.843Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 75.313.206 70.758.843Ticari Borçlar1.272.889.177 1.055.609.416İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,23 212.848.234 229.915.919İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.060.040.943 825.693.497Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 18.466.651 14.492.875Diğer Borçlar23 19.242.527İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 19.242.527Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 11.051.006 6.822.996Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 4.769.792 6.635.160Kısa Vadeli Karşılıklar41.598.297 32.767.388Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 14.677.184 13.914.751Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 26.921.113 18.852.637Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.553.291 11.235.133İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 75.027 24.500İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 9.478.264 11.210.633ARA TOPLAM1.453.135.063 1.198.545.780TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.453.135.063 1.198.545.780UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar138.697.081 137.193.390İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar698.517 651.319Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 698.517 651.319İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar137.998.564 136.542.071Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 137.998.564 136.542.071Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 44.162 441.620Uzun Vadeli Karşılıklar35.382.357 31.207.744Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 35.382.357 31.207.744TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER174.123.600 168.842.754TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.627.258.663 1.367.388.534ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar151.638.243 152.693.435Ödenmiş Sermaye14 60.000.000 60.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-13.533.492 -13.533.492Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-25.193.207 -21.965.778Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-25.193.207 -21.965.778Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -25.193.207 -21.965.778Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 12.706.557 12.706.557Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 96.243.622 77.297.757Net Dönem Karı veya Zararı21.414.763 38.188.391Kontrol Gücü Olmayan Paylar-23.371 -672TOPLAM ÖZKAYNAKLAR151.614.872 152.692.763TOPLAM KAYNAKLAR1.778.873.535 1.520.081.297Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 4.937.073.831 3.887.276.427 1.861.307.643 1.381.270.129Satışların Maliyeti15 -4.366.898.702 -3.476.568.891 -1.647.900.947 -1.237.947.665TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)570.175.129 410.707.536 213.406.696 143.322.464BRÜT KAR (ZARAR)570.175.129 410.707.536 213.406.696 143.322.464Genel Yönetim Giderleri16,17 -61.199.347 -43.065.040 -21.512.216 -13.336.919Pazarlama Giderleri16,17 -326.767.852 -252.912.142 -114.144.940 -85.965.053Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 42.227.571 10.004.517 15.028.568 3.341.529Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -149.460.522 -65.864.883 -55.343.201 -24.235.655ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)74.974.979 58.869.988 37.434.907 23.126.366Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 40.437.583 36.113.397 15.400.090 9.200.525Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -1.114.404 -2.236.573 -34.517 -491.813FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)114.298.158 92.746.812 52.800.480 31.835.078Finansman Giderleri20 -86.371.324 -68.144.633 -31.151.379 -21.407.099SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)27.926.834 24.602.179 21.649.101 10.427.979Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.534.770 -5.138.129 -6.506.382 -2.167.538Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -4.769.792 -5.677.952 -4.769.792 -2.135.205Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -1.764.978 539.823 -1.736.590 -32.333SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21.392.064 19.464.050 15.142.719 8.260.441DÖNEM KARI (ZARARI)21.392.064 19.464.050 15.142.719 8.260.441Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-22.699 1.380Ana Ortaklık Payları21.414.763 19.464.050 15.141.339 8.260.441Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına Kar/Zarar 22 0,36400000 0,33100000 0,25700000 0,14000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.227.429 -2.186.576 -2.356.246 -699.994Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -4.034.286 -2.733.220 -2.945.307 -874.993Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler806.857 546.644 589.061 174.999Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 806.857 546.644 589.061 174.999Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.227.429 -2.186.576 -2.356.246 -699.994TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.164.635 17.277.474 12.786.473 7.560.447Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-22.699 1.380Ana Ortaklık Payları18.187.334 17.277.474 12.785.093 7.560.447http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976579BIST