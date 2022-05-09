***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sı - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 -13.533.492 -21.965.778 12.706.557 77.297.757 38.188.391 152.693.435 -672 152.692.763Transferler14 14 -370.917 442.947 72.030 -17.863 54.167Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 -13.533.492 -22.336.695 12.706.557 115.486.148 442.947 152.765.465 -18.535 152.746.930Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 -13.533.492 -21.566.572 12.706.557 94.619.369 82.267.890 216.118.005 -23.115 216.094.890Transferler14 82.267.890 -82.267.890Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14 2.573.618 25.049.822 27.623.440 -3.632 27.619.808Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 -13.533.492 -18.992.954 12.706.557 176.887.259 25.049.822 243.741.445 -26.747 243.714.698Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-62.939.610 -37.845.817Dönem Karı (Zararı)25.046.190 425.084Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)25.046.190 425.084Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler114.310.832 51.331.081Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 30.315.980 21.118.823Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler.748.318Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 13.458.567 19.922Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 241.118Maddi Duran Varlıkların -10.756.410 -1.443.539Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-452.529.745 -140.569.540Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-37. 4 1.130.343 -1.601.694Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-25.947.873 -19.406.601Ödenen Faiz20 -24.704.463 -15.820.873YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-123.743.038 -73.332.658NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 -123.743.038 -73.332.658DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 585.389.621 500.788.478DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 461.646.583 427.455.820Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 461.646.583 585.389.621Ticari Alacaklar235.921.057 173.585.414İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,23 11.601.539 6.872.024İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 224.319.518 166.713.390Diğer Alacaklar954.314 1.505.217İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,23 0 1.426.957İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 954.314 78.260Stoklar7 1.171.587.610 733.557.865Peşin Ödenmiş Giderler8 80.310.815 42.870.580Diğer Dönen Varlıklar10.023.777 3.960.365ARA TOPLAM1.960.444.156 1.540.869.062TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.960.444.156 1.540.869.062DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8.304.373 4.487.429İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 8.304.373 4.487.429Maddi Duran Varlıklar9 303.481.382 299.449.463Kullanım Hakkı Varlıkları9 221.230.740 197.184.132Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 56.106.325 58.900.435Peşin Ödenmiş Giderler8 0 165.219Ertelenmiş Vergi Varlığı21 52.489.636 37.441.309TOPLAM DURAN VARLIKLAR641.612.456 597.627.987TOPLAM VARLIKLAR2.602.056.612 2.138.497.049KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar89.665.567 77.947.066İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar300.505 251.248Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 300.505 251.248İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar89.365.062 77.695.818Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 89.365.062 77.695.818Ticari Borçlar1.888.260.183 1.540.384.205İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,23 258.989.064 244.734.390İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.629.271.119 1.295.649.815Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 35.556.947 19.589.604Diğer Borçlar1.554.359 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5,23 1.554.359 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 22.840.374 10.182.487Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 28.931.386 21.505.163Kısa Vadeli Karşılıklar76.389.169 54.698.101Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 37.547.685 27.703.064Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 38.841.484 26.995.037Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.325.286 6.008.709İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 0 22.365İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 2.325.286 5.986.344ARA TOPLAM2.145.523.271 1.730.315.335TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.145.523.271 1.730.315.335UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar158.791.976 143.913.801İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar806.323 686.906Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 806.323 686.906İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar157.985.653 143.226.895Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 157.985.653 143.226.895Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kala 48.094.464 42.240.820TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER212.818.643 192.086.824TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.358.341.914 1.922.402.159ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar243.741.445 216.118.005Ödenmiş Sermaye14 60.000.000 60.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-13.533.492 -13.533.492Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-18.992.954 -21.566.572Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-18.992.954 -21.566.572Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -18.992.954 -21.566.572Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 14.330.810 14.330.810Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 176.887.259 94.619.369Net Dönem Karı veya Zararı25.049.822 82.267.890Kontrol Gücü Olmayan Paylar-26.747 -23.115TOPLAM ÖZKAYNAKLAR243.714.698 216.094.890TOPLAM KAYNAKLAR2.602.056.612 2.138.497.049Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 2.348.086.506 1.446.755.659Satışların Maliyeti15 -1.985.957.042 -1.272.570.529TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)362.129.464 174.185.130BRÜT KAR (ZARAR)362.129.464 174.185.130Genel Yönetim Giderleri16,17 -47.254.256 -19.927.728Pazarlama Giderleri16,17 -198.970.801 -103.011.133Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 14.308.487 11.391.657Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -72.725.226 -47.254.993ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)57.487.668 15.382.933Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 19.610.845 12.152.879Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 0 -241.118FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)77.098.513 27.294.694Finansman Giderleri20 -38.593.756 -26.849.688SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)38.504.757 445.006Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-13.458.567 -19.922Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -29.150.300 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 15.691.733 -19.922SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)25.046.190 425.084DÖNEM KARI (ZARARI)25.046.190 425.084Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-3.632 -17.863Ana Ortaklık Payları25.049.822 442.947Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına Kar/Zarar 22 0,42600000 0,00700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.573.618 -370.917Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 3.217.024 -463.646Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-643.406 92.729Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -643.406 92.729Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.573.618 -370.917TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.619.808 54.167Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-3.632 -17.863Ana Ortaklık Payları27.623.440 72.030http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028016BIST