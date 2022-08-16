***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor









***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 -13.533.492 -21.965.778 12.706.557 77.297.757 38.188.391 152.693.435 -672 152.692.763Transferler14 38.188.391 -38.188.391Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14 -871.183 6.273.424 5.402.241 -24.079 5.378.162Kar Payları14 -19.242.526 -19.242.526 -19.242.526Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 -13.533.492 -22.836.961 12.706.557 96.243.622 6.273.424 138.853.150 -24.751 138.828.399Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 -13.533.492 -21.566.572 14.330.810 94.619.369 82.267.890 216.118.005 -23.115 216.094.890Transferler14 82.267.890 -82.267.890Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14 -630.098 61.476.150 60.846.052 -3.632 60.842.420Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 -13.533.492 -22.196.670 14.330.810 176.887.259 61.476.150 276.964.057 -26.747 276.937.310Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-96.003.778 35.374.119Dönem Karı (Zararı)61.472.518 6.249.345Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)61.472.518 6.249.345Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler234.199.414 100.644.697Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 62.670.034 42.880.657Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-24.500.000 318.842Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -24.500.000 318.842Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11,12 95.905.601 20.188.107Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19,20 28.226.681 30.447.424Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 33.899.777 28.388Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 700.303 1.079.887Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler37.297.018 5.701.392İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-298.232.694 -43.844.140Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-135.808.961 -70.648.225Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-24.027.432 -5.138.508Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-853.991.180 -97.964.602Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-45.950.821 4.010.243Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler709.322.653 123.683.420Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler52.223.047 2.213.532Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.560.762 63.049.902Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -37.948.898 -18.803.895Vergi İadeleri (Ödemeleri)-55.494.118 -8.871.888YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.879.583 -29.073.481Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 4.547.909Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 4.547.909Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-38.441.192 -58.393.911Alınan Faiz19 31.561.609 24.772.521FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-116.664.381 -73.745.198Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -224.093Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.799.555 -2.629.908Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları4 -2.799.555 -2.629.908Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-54.579.686 -37.785.495Ödenen Faiz20 -59.285.140 -33.105.702YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-219.547.742 -67.444.560NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 -219.547.742 -67.444.560DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 585.389.621 500.788.478DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 365.841.879 433.343.918Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 365.841.879 585.389.621Ticari Alacaklar309.394.375 173.585.414İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,23 8.649.603 6.872.024İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 300.744.772 166.713.390Diğer Alacaklar1.754.154 1.505.217İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,23 0 1.426.957İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.754.154 78.260Stoklar7 1.612.049.045 733.557.865Peşin Ödenmiş Giderler8 88.986.620 42.870.580Diğer Dönen Varlıklar23.899.961 3.960.365ARA TOPLAM2.401.926.034 1.540.869.062TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.401.926.034 1.540.869.062DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8.326.328 4.487.429İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 8.326.328 4.487.429Maddi Duran Varlıklar9 390.755.270 299.449.463Kullanım Hakkı Varlıkları9 248.087.783 197.184.132Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 53.075.031 58.900.435Peşin Ödenmiş Giderler8 0 165.219Ertelenmiş Vergi Varlığı21 52.627.692 37.441.309TOPLAM DURAN VARLIKLAR752.872.104 597.627.987TOPLAM VARLIKLAR3.154.798.138 2.138.497.049KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar99.396.177 77.947.066İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar300.447 251.248Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 300.447 251.248İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar99.095.730 77.695.818Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 99.095.730 77.695.818Ticari Borçlar2.330.424.859 1.540.384.205İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,23 243.577.574 244.734.390İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.086.847.285 1.295.649.815Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 59.703.022 19.589.604Diğer Borçlar617.924 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,23 617.924 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 20.796.633 10.182.487Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 14.939.680 21.505.163Kısa Vadeli Karşılıklar100.066.459 54.698.101Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 55.943.584 27.703.064Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 44.122.875 26.995.037Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.040.011 6.008.709İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 72.667 22.365İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 6.967.344 5.986.344ARA TOPLAM2.632.984.765 1.730.315.335TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.632.984.765 1.730.315.335UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar180.649.775 143.913.801İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar789.926 686.906Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 789.926 686.906İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar179.859.849 143.226.895Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 179.859.849 143.226.895Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 5.778.460 5.932.203Uzun Vadeli Karşılıklar58.447.828 42.240.820Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 58.447.828 42.240.820TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER244.876.063 192.086.824TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.877.860.828 1.922.402.159ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar276.964.057 216.118.005Ödenmiş Sermaye14 60.000.000 60.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-13.533.492 -13.533.492Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-22.196.670 -21.566.572Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-22.196.670 -21.566.572Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -22.196.670 -21.566.572Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 14.330.810 14.330.810Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 176.887.259 94.619.369Net Dönem Karı veya Zararı61.476.150 82.267.890Kontrol Gücü Olmayan Paylar-26.747 -23.115TOPLAM ÖZKAYNAKLAR276.937.310 216.094.890TOPLAM KAYNAKLAR3.154.798.138 2.138.497.049Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 5.495.924.408 3.075.766.188 3.147.837.902 1.629.010.529Satışların Maliyeti15 -4.645.182.416 -2.718.997.755 -2.659.225.374 -1.446.427.226TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)850.741.992 356.768.433 488.612.528 182.583.303BRÜT KAR (ZARAR)850.741.992 356.768.433 488.612.528 182.583.303Genel Yönetim Giderleri16,17 -99.072.332 -39.687.131 -51.818.076 -19.759.403Pazarlama Giderleri16,17 -453.487.055 -212.622.912 -254.516.254 -109.611.779Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 35.719.954 27.199.003 21.411.467 15.807.346Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -177.778.966 -94.117.321 -105.053.740 -46.862.328ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)156.123.593 37.540.072 98.635.925 22.157.139Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 33.563.876 25.037.493 13.953.031 12.884.614Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -700.303 -1.079.887 -700.303 -838.769FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)188.987.166 61.497.678 111.888.653 34.202.984Finansman Giderleri20 -93.614.871 -55.219.945 -55.021.115 -28.370.257SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)95.372.295 6.277.733 56.867.538 5.832.727Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-33.899.777 -28.388 -20.441.210 -8.466Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -48.928.635 0 -19.778.335 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 15.028.858 -28.388 -662.875 -8.466SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)61.472.518 6.249.345 36.426.328 5.824.261DÖNEM KARI (ZARARI)61.472.518 6.249.345 36.426.328 5.824.261Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-3.632 -24.079 0 -6.216Ana Ortaklık Payları61.476.150 6.273.424 36.426.328 5.830.477Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kar/Zarar 22 1,02500000 0,10600000 0,60700000 0,09900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-630.098 -871.183 -3.203.716 -500.266Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-630.098 -871.183 -3.203.716 -500.266Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 157.525 217.796 800.931 125.067Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi14 -787.623 -1.088.979 -4.004.647 -625.333Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-630.098 -871.183 -3.203.716 -500.266TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2 330.211http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056086BIST